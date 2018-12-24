Rihanna розповіла, коли вийде її новий альбом

Rihanna випустить новий альбом у 2019 році / gettyimages

Співачка Rihanna розкрила дату виходу нового альбому.

Вона опублікувала в Instagram фото з новими відтінками помад Fenty Beauty.

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Під одним із постів шанувальник співачки запитав її, коли ж чекати на нову музику та чи можна дізнатися дату релізу. На це Rihanna лаконічно відповіла одним числом – 2019.

Раніше журнал Rolling Stone підтвердив чутки про те, що Rihanna зараз працює відразу над двома новими альбомами. Один із них буде більш поп-орієнтований, а в другому виконавиця звернеться до свого карибського коріння та стилів реггі й денсхолл.

Зазначимо, що раніше Rihanna розповіла, що хотіла б зайнятися дизайном меблів.

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