ASUS презентує технологію шумозаглушування для ігор і роботи

Компанія ASUS анонсувала нову технологію AI, мікрофона з шумозаглушуванням (AI Mic), яка усуває небажаний фоновий шум для чіткого голосового зв'язку під час роботи або гри.

Нова технологія використовує машинне навчання на основі чипсета для фільтрації і видалення інших людських голосів і оточуючих звуків, таких як вітер або шум транспорту.

Адаптер ASUS AI з шумозаглушуванням для мікрофонів – це перший в світі адаптер USB-C на 3,5 мм з вбудованою технологією AI Mic. Він підключається до будь-якої гарнітури через 3,5-мм аудіороз'єм, щоб надати користувачам кришталево чистий голосовий зв'язок. Вбудований чипсет виконує всю обробку звуку, тому адаптер не впливає на продуктивність мобільного пристрою, ПК або ноутбука, до якого він підключений.

Крім адаптера, ASUS представила три нових гарнітури, в яких застосовується ІІ-технологія шумозаглушування: ROG Strix Go, ROG Strix Go 2.4 і ROG Theta 7.1. Пристрій ROG Strix Go (USB-C) є легкою, складаною ігровою гарнітурою, сумісною з більшістю гаджетів.

