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Lotus Ultimate Track: дизайнер представив суперкар майбутнього

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Lotus - фото 1
Lotus / indozone

Дизайнер Йосуке Ямада показав, яким маж бути автомобіль майбутнього. Зацініть ідею майстра.

Хоча Lotus вже розробляє гіперкар, здатний освіжити індустрію, професійний японський автомобільний дизайнер Йосуке Ямада представив, як може виглядати інший високопродуктивний автомобіль британської марки.

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Ямада сказав CarScoops, що хоче створити Lotus в тому ж дусі, що і суперкари Ferrari FXXK і Aston Martin Vulcan. Дизайнер, що працює на японського OEM-виробника, повідомив, що аеродинаміка зіграла ключову роль в його дизайні. Крім того, передбачалося, що авто буде легким, як і всі моделі Lotus.

Звичайно, ніякого відношення до виробника ці фотографії не мають, тому сподіватися на вихід саме такого авто не варто.

Lotus Ultimate Track: дизайнер представив суперкар майбутнього - фото 409913

Lotus Ultimate Track: дизайнер представив суперкар майбутнього - фото 409914

Lotus Ultimate Track: дизайнер представив суперкар майбутнього - фото 409915

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Джерело: indozone
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