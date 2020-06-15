На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
- 114
Багато людей зберігають свої перші гаджети, а дехто навіть досі ними користується. Користувачі мережі зізнаються, що навіть маючи нову техніку, викинути стару їм не дозволяє ностальгія. Дивіться добірку фото, яка не залишить байдужими і вас!
Звісно, захаращувати дім старими речами, нові аналоги яких у вас є, не варто. Мінімалізм та вільний простір – це позитивні тренди, які підуть на користь усім. АЛЕ...
Територія А: Тест, хто ти з українських зірок 90-х?
... якщо так склалось, що на вашому горищі й досі зберігається старі пристрої, які справді багато означають для вас, адже були або подарунком, або просто дуже бажаною покупкою, то чому б не показати їх світу? Саме так вирішили користувачі мережі, відреагувавши на пост журналістки ВВС Зої Кляйнман, у якому вона поділилась, що досі має 12-річний телевізор.
Зацініть, які раритети досі зберігають люди! І зауважте: користуватись цими пристроями можна й зараз, адже ніякого оновлення програмного забезпечення чи операційних систем не потрібно.
"Досі використовую цю Nokia як будильник. Не можу її позбутись, адже тут є романтична переписка з моїм чоловіком ще до того, як ми одружились"
"Я колекціоную стару техніку, і моя кухня складена з неї. Посудомийна машина з 60-х, холодильник з пізніх 50-х, пральна машина 1965 року, а кухонна плита – 1961-го. Найстарішим робочим пристроєм є пилотяг 1935 року"
"Я все ще використовую свою мікрохвильовку Sharp Carousel, якій уже 42 роки. Мені довелося лише двічі замінити лампочку, оригінальна ж працювала 30 років"
"Моєму науковому калькулятору Commodore SR 4190R понад 40 років – і він досі працює"
"Мій 16-річний син успадкував від матері маленьку ігрову консоль Binatone 1980-х"
"А моя ігрова консоль Fairchild Channel F з 1976 року"
"Музичний автомат 1960 року Rock-Ola 1484 досі є гордістю нашого закладу"
"Мій комп'ютер Amcrad CPC 464, випущений 1984 року, все ще добре працює"
"Я купила цей рожевий радіобудильник на початку вісімдесятих, і він досі будить мене зранку"
"У мене є камера 1926 року"
"Цій швейній машинці, судячи із дати випуску, 120 років! У мене ж вона впродовж останніх 15-и"
"Мій 67-річний слайсер для квасолі"
"Це тостер моєї бабусі. Точну його копію я побачив у музеї дизайну кілька років тому – на ньому була вказана дата виготовлення 1925 рік. Він і досі чудово працює"
"Моїм найдавнішим функціонуючим гаджетом, яким я користуюся щодня, є ваги Pelouze® з 1980-х. Зараз я використовую їх на кухні для зважування інгредієнтів"
"Мій Am/FM-радіоприймач"
Дивіться також: Голлівудських зірок поєднали з героями радянських фільмів
-
16:40Коли купив королівське ліжко: епічне фото розсмішило Reddit
-
16:22Колишня дружина футболіста Морозюка похизувалася ідеальними формами у ліжку
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
16:10На цих знаків Зодіаку очікують доленосні зміни до кінця червня
-
15:59Канадець вирощує гострий перець за допомогою іграшкових вантажних машин: фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:47Вчені знайшли ящірку, яку ніхто не бачив понад 130 років
-
15:25Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети
-
15:12У Marvel створять нову Залізну людину: перші деталі
-
14:52Медики визначили найкорисніші види спорту
-
14:32Citroen представила 9-місний електромобіль
-
14:15Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути
-
13:50Дівчина пережила одразу всі емоції через торт: епічне відео
-
13:39Туристи з різних країн поділилися лайфхаками, як подорожувати частіше і дешевше
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
13:17Напівгола модель похизувалась шпагатом на пляжі (18+)
-
12:52У Китаї побудували горизонтальний хмарочос: вражаючі фото
-
12:24ONUKA разом з чоловіком вперше показали новонародженого сина
-
11:59У легендарну Counter-Strike 1.6 можна пограти безкоштовно у браузері
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
11:21Мережа KFC потролила PlayStation, анонсувавши власну ігрову приставку: відео
-
10:50На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4
-
10:22New Yorker присвятив обкладинку останнього номера жертвам насильства у США
-
09:51Burger King роздає безкоштовні бургери свідомим бразильцям
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
15:00Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
12:55Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
-
11:14Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня