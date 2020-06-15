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Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото

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Раритетна Nintendo - фото 1
Раритетна Nintendo

Багато людей зберігають свої перші гаджети, а дехто навіть досі ними користується. Користувачі мережі зізнаються, що навіть маючи нову техніку, викинути стару їм не дозволяє ностальгія. Дивіться добірку фото, яка не залишить байдужими і вас!

Звісно, захаращувати дім старими речами, нові аналоги яких у вас є, не варто. Мінімалізм та вільний простір – це позитивні тренди, які підуть на користь усім. АЛЕ...

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... якщо так склалось, що на вашому горищі й досі зберігається старі пристрої, які справді багато означають для вас, адже були або подарунком, або просто дуже бажаною покупкою, то чому б не показати їх світу? Саме так вирішили користувачі мережі, відреагувавши на пост журналістки ВВС Зої Кляйнман, у якому вона поділилась, що досі має 12-річний телевізор.

Зацініть, які раритети досі зберігають люди! І зауважте: користуватись цими пристроями можна й зараз, адже ніякого оновлення програмного забезпечення чи операційних систем не потрібно.

"Досі використовую цю Nokia як будильник. Не можу її позбутись, адже тут є романтична переписка з моїм чоловіком ще до того, як ми одружились"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410139

"Я колекціоную стару техніку, і моя кухня складена з неї. Посудомийна машина з 60-х, холодильник з пізніх 50-х, пральна машина 1965 року, а кухонна плита – 1961-го. Найстарішим робочим пристроєм є пилотяг 1935 року"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410131

"Я все ще використовую свою мікрохвильовку Sharp Carousel, якій уже 42 роки. Мені довелося лише двічі замінити лампочку, оригінальна ж працювала 30 років"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410132

"Моєму науковому калькулятору Commodore SR 4190R понад 40 років – і він досі працює"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410128

"Мій 16-річний син успадкував від матері маленьку ігрову консоль Binatone 1980-х"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410162

"А моя ігрова консоль Fairchild Channel F з 1976 року"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410140

"Музичний автомат 1960 року Rock-Ola 1484 досі є гордістю нашого закладу"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410152

"Мій комп'ютер Amcrad CPC 464, випущений 1984 року, все ще добре працює"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410150

"Я купила цей рожевий радіобудильник на початку вісімдесятих, і він досі будить мене зранку"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410154

"У мене є камера 1926 року"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410145

"Цій швейній машинці, судячи із дати випуску, 120 років! У мене ж вона впродовж останніх 15-и"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410129

"Мій 67-річний слайсер для квасолі"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410138

"Це тостер моєї бабусі. Точну його копію я побачив у музеї дизайну кілька років тому – на ньому була вказана дата виготовлення 1925 рік. Він і досі чудово працює"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410141

"Моїм найдавнішим функціонуючим гаджетом, яким я користуюся щодня, є ваги Pelouze® з 1980-х. Зараз я використовую їх на кухні для зважування інгредієнтів"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410158

"Мій Am/FM-радіоприймач"

Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото - фото 410159

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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