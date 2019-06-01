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Арнольд Шварценегер записав трек про своє життя: ефектне відео

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Арнольд Шварценегер - фото 1
Арнольд Шварценегер / gazeta.a42

Відомий актор, політик і спортсмен Арнольд Шварценегер записав спільну пісню з австрійським музикантом Андреасом Габалі. Яскраве відео з'явилося на Youtube-каналі співака.

Разом з піснею шанувальникам відразу показали й кліп, в якому знялися сам Шварценегер і австрійський музикант. Крім того, в ролику показуються дитячі та юнацькі фотографії "Термінатора".

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Композиція називається "Pump it Up" – в ній розповідається історія життя і досягнень Арнольда Шварценегера. Варто згадати, що пісня звернена до слухачів з мотиваційним посилом: ніколи не здаватися і йти до своєї мети. У композиції актор також зачитує реп з легендарними цитатами з "Термінатора" – "Hasta la vista, baby" і "I will be back".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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