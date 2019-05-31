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Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+)

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Крістіна Агілера знялась у спокусливій фотосесії - фото 1
Крістіна Агілера знялась у спокусливій фотосесії

Співачка Крістіна Агілера стала героїнею річного номера журналу Galore, присвяченого культовим особистостям, – Icon Issues. На світлинах вона постала у зухвалих образах, які підкреслювали її пишні форми!

Над зйомкою працювала фотограф Еллен фон Унверт. На фотографіях Агілера приміряє кілька образів: облизує диско-кулю, п'є коктейль, розкидає гроші та заграє з моряком.

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Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331049

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331050

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331051

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331052

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331053

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331054

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331055

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331056

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331057

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331058

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331059

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331060

Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 331061

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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