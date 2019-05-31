Гола та відверта: Крістіна Агілера знялася у провокативній фотосесії (18+)

Співачка Крістіна Агілера стала героїнею річного номера журналу Galore, присвяченого культовим особистостям, – Icon Issues. На світлинах вона постала у зухвалих образах, які підкреслювали її пишні форми!

Над зйомкою працювала фотограф Еллен фон Унверт. На фотографіях Агілера приміряє кілька образів: облизує диско-кулю, п'є коктейль, розкидає гроші та заграє з моряком.

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