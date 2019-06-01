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Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка
Почнемо добірку цього тижня з гурту KAZKA, який зараз активно подорожує Сполученими Штатами Америки. До слова, Саша з колективу виклала кумедне фото, на якому вона позує разом із боксером Олександром Усиком. Співачка підкреслила той факт, що вони зустрілися у Централ Парку. Дійсно, де б іще вони могли зустрітися, як не там? ;)
Чарівна TAYANNA поділилась зі своїми прихильниками легким весняним фото, яке засипали компліментами усі, хто підписний на співачку. Світлину вона супроводила текстом, який змушує дещо задуматися над тим, що є важливим саме для нас: "Ми часто занурюємося у вирій буденності й іноді важко знайти час для себе. Просто хочу сказати: дбайте про себе і прислухайтесь до своїх бажань!" Ми абсолютно повністю підтримуємо її, адже у всій цій буденній метушні головне - не загубити себе!
Сексуальна та спокуслива! Саме так можна описати Тіну Кароль, котра знялась для українського Vogue. Не дивно, що поп-діва зібрала під цим фото сотні компліментів: "О, боже! Я зараз зомлію!", "Як завжди - вогонь!". Утім, дехто з користувачів зауважив, що Тіна просто вирішила викласти у мережу своє старе фото. Ото вже у них пам'ять ;)
Минулого тижня відбулася чи не найобговорюваніша подія в українському шоу-бізнесі - весілля Насті Каменських і репера Потапа. Зіркове подружжя вирушило у медовий місяць, що активно доводять світлини, якими вони діляться у мережі. Втім, одна з останніх світлин неабияк обурила користувачів, які відзначили, що Каменських суттєво набрала в об'ємах. Не дивно, що останнім часом довкола її персони активно кружляють припущення, що вона - вагітна!
Ми бачили Лесю Нікітюк у різних амплуа, але такою - ні! Королева паркету постала перед прихильниками в образі Диво-жінки, що неабияк припало до душі всім її прихильникам. Вам подобається таке перевтілення Лесі?
Ефектна матуся. Сніжана Бабкіна, котра очікує на народження дитини, поділилась світлиною зі зйомок у глянцевому журналі Viva! Виглядає вона просто приголомшливо.
Милота просто зашкалює! Джамала вкотре виклала фото зі своїм синочком, яке неабияк потішило її прихильників. "Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу, щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд "ви помазали дитину якимось не тим кремом", "ви дали дитині ковбаску, а треба їсти броколі". Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність ось, що я відчуваю", - написала співачка під цим фото, і ми з нею цілком і повністю погоджуємось!
Чарівна Надя Дорофєєва не перестає тішити своїх прихильників. На своїй сторінці вона виклала фото, на яких вона позує в ефектному вбранні, яке створюється під брендом MOZGIWear! Виглядає вона просто приголомшливо, тому не дивно, що її засипали сотнею компліментів.
А ми продовжуємо! Регіна Тодоренко теж не пасе задніх, активно публікуючи свої фото в Instagram. Телеведуча та співачка не втомлюється показувати, наскільки їй вдалося прибрати все зайве, що накопичилося під час вагітності. Її старанням і зовнішньому вигляду можна лише позаздрити!
Наостанок ділимося з вами фото Дженніфер Лопес, котра у свої 49 років виглядає приголомшливо! Втім, усе це завдяки її наполегливій праці та годинам, проведеним у спортзалі!
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