Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося

Це оновлення є першим за кілька років.Компанія Microsoft обновила графічний редактор Paint, зробивши можливим управління курсором за допомогою клавіатури. Це оновлення є першим за кілька років.

Таким чином, мишка відтепер може бути замінена натисканням клавіш. Так, за переміщення курсора відповідає блок зі стрілками, а для малювання потрібно використовувати клавішу пробілу. Переміщення робочого вікна здійснюється за допомогою клавіші Ctrl.

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Нова функція графічного редактора з'явилася у травневому оновленні операційної системи Windows 10. Зараз вона доступна тільки для тестування, а повноцінного релізу доведеться почекати до кінця місяця.

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