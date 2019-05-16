Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Xiaomi Mi Mix 4 може отримати 16 ГБ оперативки та камеру на 64 мегапікселі

  • 17
Xiaomi Mi Mix 4 вразить технічними характеристиками - фото 1
Xiaomi Mi Mix 4 вразить технічними характеристиками

І хоч презентація топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4 очікується лише восени, в мережі починають з'являтися витоки, які свідчать про можливі технічні характеристики новинки. Зокрема, уже засвітилося фото, на якому можна побачити, чим же буде вражати гаджет китайців.

Судячи з витоку, Xiaomi планує випустити один з найбільш просунутих смартфонів на ринку відразу по всіх параметрах.

І ще: Характеристики флагманського смартфона Redmi розкрили до прем'єри

Якщо вірити фото, то Xiaomi Mi Mix 4 отримає AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2К, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR+, топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855, до 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом 1 ТБ з ще не анонсованою пам'яттю UFS 3.1, акумулятор на 4500 мАг і 64-мегапіксельну камеру, яка набирає у рейтингу DxOMark рекордні 115 балів. Зауважимо, що сенсор з такою роздільною здатністю нещодавно представила компанія Samsung.

Новий витік про Xiaomi Mi Mix 4 - фото 327968

Серед інших особливостей смартфона вказується захист від води за стандартом IP68 і підтримка надшвидкої зарядки потужністю 100 Вт. Раніше Xiaomi вже продемонструвала роботу цієї технології, повністю зарядивши смартфон з акумулятором 4000 мАг всього за 17 хвилин.

До витоку варто поставитися скептично, адже до презентації смартфона залишилося кілька місяців. До того ж, автор розмив зображення смартфона.

Читайте також: Xiaomi випустила електронну книгу iReader T6, і вона дуже нагадує рішення від Amazon

Джерело: slashleaks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1023
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1313
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 454
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони