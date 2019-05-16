Xiaomi Mi Mix 4 може отримати 16 ГБ оперативки та камеру на 64 мегапікселі

І хоч презентація топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4 очікується лише восени, в мережі починають з'являтися витоки, які свідчать про можливі технічні характеристики новинки. Зокрема, уже засвітилося фото, на якому можна побачити, чим же буде вражати гаджет китайців.

Судячи з витоку, Xiaomi планує випустити один з найбільш просунутих смартфонів на ринку відразу по всіх параметрах.

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Якщо вірити фото, то Xiaomi Mi Mix 4 отримає AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2К, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR+, топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855, до 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом 1 ТБ з ще не анонсованою пам'яттю UFS 3.1, акумулятор на 4500 мАг і 64-мегапіксельну камеру, яка набирає у рейтингу DxOMark рекордні 115 балів. Зауважимо, що сенсор з такою роздільною здатністю нещодавно представила компанія Samsung.

Серед інших особливостей смартфона вказується захист від води за стандартом IP68 і підтримка надшвидкої зарядки потужністю 100 Вт. Раніше Xiaomi вже продемонструвала роботу цієї технології, повністю зарядивши смартфон з акумулятором 4000 мАг всього за 17 хвилин.

До витоку варто поставитися скептично, адже до презентації смартфона залишилося кілька місяців. До того ж, автор розмив зображення смартфона.

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