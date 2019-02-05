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Американська зірка Instagram знялася у фотосесії, що влаштував штучний інтелект

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Американська зірка Кайлі Дженнер знялася у новій фотосесії для першого друкованого випуску журналу Dazed Beauty.

Різні обкладинки глянцю, присвяченого б'юті-індустрії, прикрасили незвичайні портрети 21-річної бізнесвумен, створені німецьким фотографом Даніелем Саннвальдом спільно з штучним інтелектом.

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Зокрема, Дженнер з'явилася на знімках з оригінальним макіяжем, для створення якого програма провела аналіз 17 тисяч постів в Instagram, визначивши ті риси, які вона вважає найбільш привабливими. У результаті обличчя красуні перетворилося в арт-об'єкт.

"Щоб усвідомити, що таке справжня краса, потрібно усвідомити, що таке недосконалість. Краса не тільки в очах того, хто дивиться. Вона – в розумі, дусі. Вона всюди. Краса – це ви, це я, це ми. Краса – не в обличчі, а у всіх наших обличчях", – заявила креативний директор Dazed Beauty, лондонський візажист Ісамайя Френч, коментуючи фотосет Дженнер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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