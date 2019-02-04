Українська супермодель пройшлася подіумом у Києві з оголеними грудьми (18+)

Всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова взяла участь в Ukrainian Fashion Week 2019, який стартував 1 лютого у Києві.

Красуня, яка бере участь у показах світових дизайнерів і знімається для знаменитих журналів, вийшла на подіум у рамках показу нової колекції дизайнера Gasanova.

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Кількома фото Байкова поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що модель приміряла на себе досить відверте вбрання. Так, Аліна дефілювала у прозорому комбінезоні з кристалів Swarovski, через який було чітко видно її апетитні форми.

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