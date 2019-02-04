Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Українська супермодель пройшлася подіумом у Києві з оголеними грудьми (18+)

  • 896
Аліна Байкова - фото 1
Аліна Байкова / instagram

Всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова взяла участь в Ukrainian Fashion Week 2019, який стартував 1 лютого у Києві.

Красуня, яка бере участь у показах світових дизайнерів і знімається для знаменитих журналів, вийшла на подіум у рамках показу нової колекції дизайнера Gasanova.

До теми: Надя Дорофєєва і Міс Україна потрапили у модний конфуз: фотопорівняння

Кількома фото Байкова поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що модель приміряла на себе досить відверте вбрання. Так, Аліна дефілювала у прозорому комбінезоні з кристалів Swarovski, через який було чітко видно її апетитні форми.

@gasanova_elvira show by @alexdanifotografo

A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on

Читайте також: Американська супермодель повністю оголилася для відомого глянцю (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31272
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз