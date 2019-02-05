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Оголена Емілі Ратажковскі розбурхала мережу (18+)

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Ратажковскі роздяглась для фотосесії - фото 1
Ратажковскі роздяглась для фотосесії / London Evening Standard

Популярна модель Емілі Ратажковскі не соромиться демонструвати своє тіло, а останні знімки красуні викликали справжній шквал коментарів у мережі. Тут спекотно!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги. Цього разу дівчина поділилась кадрами з недавньої зйомки, на якій не лише змінила стиль, а й роздяглась. Перші фото зірка опублікувала на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників. І це не дивно, адже Ратажковскі зізнавалась, що ділиться тим, що хоче побачити публіка, тому стрічка сповнена відвертих та красивих знімків дівчини.

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Однак остання фотосесія для LOVE Magazine змусила фанатів спершу не впізнати модель, а тоді засипати компліментами та критикою. А все тому, що Емілі показала оголене фото з короткою стрижкою. Звісно ж, Instagram проти такого контенту, тому надто відверту зону було заретушовано.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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