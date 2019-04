Актори Marvel заспівали про всі фільми кіновсесвіту

Актори кіновсесвіту Marvel заспівали пісню з нагоди прем'єри нового фільму. Ролик на пісню стилізовано під сторінки коміксу, і в ній переказуються всі фільми американської компанії. Відео оприлюднено в YouTube.

На вечірньому шоу телеведучого Джиммі Кіммела актори фільму "Месники: Завершення" заспівали пісню "We Did not Start the Fire". Виконували соло Кріс Еванс, Брі Ларсон, Роберт Дауні-молодший і Кріс Хемсворт.

Найбільшим сюрпризом для фанатів було те, що в кінці всі картинки збираються в портрет Стіна Лі, також грає заголовна тема "Месників".

