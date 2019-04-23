Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Актори Marvel заспівали про всі фільми кіновсесвіту

  • 4
Кіновсесвіт Marvel - фото 1
Кіновсесвіт Marvel / polygon

Актори кіновсесвіту Marvel заспівали пісню з нагоди прем'єри нового фільму. Ролик на пісню стилізовано під сторінки коміксу, і в ній переказуються всі фільми американської компанії. Відео оприлюднено в YouTube.

На вечірньому шоу телеведучого Джиммі Кіммела актори фільму "Месники: Завершення" заспівали пісню "We Did not Start the Fire". Виконували соло Кріс Еванс, Брі Ларсон, Роберт Дауні-молодший і Кріс Хемсворт.

І ще: Сюжет фільму Месники: Завершення злили в мережу: усі спойлери

Найбільшим сюрпризом для фанатів було те, що в кінці всі картинки збираються в портрет Стіна Лі, також грає заголовна тема "Месників".

Читайте також: Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • Вчора, 11:05
  • 185
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
  • Вчора, 18:11
  • 1573
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1414205
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз