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Сюжет фільму Месники: Завершення злили в мережу: усі спойлери
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У мережі стався витік спойлерів до фільму "Месники: Завершення" (Avengers: Endgame). На Reddit, а згодом і у всіх великих ЗМІ, з'явився ролик довжиною в 4,5 хвилини з нарізкою сцен головного блокбастера 2019 року. Обережно, спойлери!
Шанувальники в очікуванні прем'єри фільму "Месники: Завершення" намагаються проаналізувати відеонарізку, щоб зрозуміти, чого чекати ж від картини. Ми зібрали всі спойлери та складені на їхній основі теорії фіналу франшизи Marvel.
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Зазначимо, що ролик підтвердив частину теорій про сюжет четвертої частини Месників. Зокрема, нас чекають і переміщення в часі, і нові образи знайомих героїв, і повернення всіх "стертих" Таносом персонажів.
Обережно, спойлери!
- Брюс Банер та Халк об'єдналися в Професора Халка. Він носить одяг, окуляри і може говорити повними реченнями.
- "Професор Халк" допомагає побудувати пристрій, за допомогою якого герої зможуть переміститися імовірно в інший відрізок часу.
- Зокрема, четверо героїв – Стів Роджерс, Людина-мураха, Тоні Старк і Професор Халк потрапляють в битву за Нью-Йорк з перших "Месників". Там зелений гігант бачить себе з 2012 року і йому соромно за свою поведінку. У ще одному епізоді Стів з теперішнього часу бореться з собою з минулого.
- В одній зі сцен Халк і Єнот знаходять Тора, який після подій "Війни Нескінченності" живе в ізоляції з Коргом і Мієком – своїми друзями-гладіаторами, які останній раз з'являлися в "Рагнароці". Тор радий бачити зміненого Халка, на що останній зауважує, що Бог грому теж змінився – він відростив бороду, довге волосся і конкретно себе запустив.
- Тоні Старк, який повернувся на Землю, підколює Єнота, називаючи його Ratchet. Це очевидна відсилка до платформера Ratchet & Clank, одним з головних героїв, яким теж став антропоморфний звір. Ракета підкреслює Залізній людині, що він "геній тільки на Землі".
- Сцена з героями у квантових костюмах з трейлерів змінена. У Тора, наприклад, все такий же оброслий вид, а Професор Халк теж одягнув костюм, як і інші. У трейлері їх не було.
- Професор Халк пробує використовувати створену Тоні Старком Рукавичку Нескінченності з Камінням Нескінченності, які герої імовірно взяли в інших таймлайнах, але вона виявляється занадто потужною для нього. Тор просить зняти Рукавичку, але герої відмовляються.
- В одній зі сцен Тор з штормбрейкером і Тоні Старк в новій броні борються з Таносом в бойовій броні і з новою зброєю, яка схожа на величезну бритву.
- Потім Танос бореться зі Стівом Роджерсом, який використовує в бою свій щит і молот М'єльнір. Капітан Америка на рівних бореться з Таносом.
- Стів стає першим, хто зустрічає "стертих" героїв, які повернулися. Він чує, як Сокіл каже "Я зліва" (відсилка до "Другої війни"), після чого з порталу виходять Окойє, Чорна пантера і Шурі. Потім звідти вилітає Сем Вілсон.
- У ролику є також і епізод з фінальної битви. У ній всі Месники, Вартові Галактики і другорядні персонажі у Ваканді виступають проти Таноса і його армії. У цій сцені також до життя повертається і Чорний орден. Капітан Америка, все ще з М'єльніром в руках, говорить: "Месники, до бою!". У тій же сцені є і Валькірія верхом на Пегасі.
- Тоні Старк зустрічає Пітера Паркера і обіймає його.
- Капітан Марвел знищує корабель Таноса, після чого зустрічає Пітера Паркера. Людина-павук віддає їй Рукавичку Тоні Старка з Камінням Нескінченності. У Керол коротка стрижка, як у актуальних коміксах.
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