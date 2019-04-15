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Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів

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Художник зробив дуже круті плакати Marvel - фото 1
Художник зробив дуже круті плакати Marvel

Поки фанати з нетерпінням очікують на вихід фільму "Месники. Завершення" і міркують, чи вдасться супергероям перемогти Таноса, в'єтнамський художник Нгуен Куанг Хай відтворює плакати до всіх фільмів франшизи. Для цього він використовує підручні предмети.

На деяких плакатах предмети перегукуються по змісту з сюжетом стрічки.

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До прикладу, у "Залізній людині" основою стала запальничка, а в "Халку" – пляшечка з лікарською настойкою. А в деяких – просто кумедні. Фаворитом став Капітан Америка, в якого щит – бальзам "Зірочка", який точно є в аптечці кожного з вас.

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321559

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321560

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321561

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321562

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321563

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321564

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321565

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321566

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321567

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321568

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321569

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321570

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321571

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321572

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321573

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321574

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321575

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321576

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321577

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321578

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321579

Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів - фото 321580

Усього у підбірці художника 22 обкладинки до всіх фільмів Marvel з 2008 року по сьогодні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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