Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів

Поки фанати з нетерпінням очікують на вихід фільму "Месники. Завершення" і міркують, чи вдасться супергероям перемогти Таноса, в'єтнамський художник Нгуен Куанг Хай відтворює плакати до всіх фільмів франшизи. Для цього він використовує підручні предмети.

На деяких плакатах предмети перегукуються по змісту з сюжетом стрічки.

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До прикладу, у "Залізній людині" основою стала запальничка, а в "Халку" – пляшечка з лікарською настойкою. А в деяких – просто кумедні. Фаворитом став Капітан Америка, в якого щит – бальзам "Зірочка", який точно є в аптечці кожного з вас.

Усього у підбірці художника 22 обкладинки до всіх фільмів Marvel з 2008 року по сьогодні.

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