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5 простих природних способів зміцнити кістки
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Збереження щільності кісток має вирішальне значення для вашого добробуту. Коли ваші кістки втрачають щільність, вони стають більш схильними до переломів. Щоб поліпшити здоров'я кісток, вам необхідно регулярно займатися спортом і дотримуватися збалансованої дієти.
Як же ж збільшити щільність кісток природними методами? Спробуймо розібратися далі.
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Їжте більше овочів
Овочі низькокалорійні, але багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Згідно з дослідженням, опублікованим у The Journal of Bone and Mineral Research, вітамін С може допомогти захистити кістки від пошкоджень.
Більше кальцію в раціоні
Кальцій – важлива поживна речовина, необхідна для оптимального здоров'я кісток. Оскільки ваші кістки руйнуються та ростуть щодня, вам необхідно отримувати достатню кількість кальцію зі свого раціону.
Але замість того, щоб їсти один прийом їжі з високим вмістом кальцію на день, експерти рекомендують вживати протягом дня невелику кількість продуктів, багатих кальцієм.
До суперпродуктів, багатих кальцієм, належать: квасоля, консерви сардини та лосось (з кістками), сир, листова зелень, молоко, йогурт.
Їжте продукти з високим вмістом вітамінів D і K
Продукти, багаті вітаміном K2, також необхідні для підтримки здоров'я кісток. Вітамін K2 знижує втрату кальцію та допомагає мінералів зв'язуватися з кістками. Харчові джерела вітаміну K2 включають сир, боби та квашену капусту. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій. Якщо ви страждаєте від дефіциту вітаміну D, ви сильно ризикуєте втратити кісткову масу.
Споживайте більше білка
Білок – ще одне поживна речовина, необхідна для міцних і здорових кісток.
Їжте продукти, багаті магнієм і цинком
Вживання горіхів, багатих магнієм, сприяє здоров'ю та щільності кісток. Поряд з кальцієм, магній і цинк допомагають підтримувати здоров'я та щільність кісток.
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