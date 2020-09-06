Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку

Усім давно відомо, що сніданок – головний прийом їжі, адже завдяки йому ми отримуємо заряд енергії та бадьорості. Важливе значення мають не тільки продукти, з яких він складається, а також час ранкової трапези. Як же зробити сніданок максимально корисним?

Розповідаємо вам про три головні секрети ідеального сніданку, які дозволять отримати максимум користі з ранкового прийому їжі.

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Вибираємо продукти на сніданок

Відмовтеся вранці від швидких вуглеводів: випічки, цукерок і тістечок. Замініть їх на клітковину, білки та насичені жири. Клітковину ви можете знайти в овочах, фруктах і злаках, білки – в бобових, яйцях, рибі, курці, а насичені жири – у горіхах, авокадо, оливковій олії. Перевірте, що всі три елементи є у вашому сніданку. Таким чином ви зможете і зарядитися енергією, і почуватися відмінно.

Відмовтесь від швидких вуглеводів на сніданок

Кращий час для сніданку

Найбільш оптимальним часом дієтологи вважають 7-8 ранку. У рідкісних випадках (залежно від ваших біоритмів) – 9-10. Намагайтеся не снідати пізніше 10 ранку. Якщо вам не хочеться їсти, зробіть спочатку зарядку та випийте воду з лимоном. Сконцентруйтеся на сніданку. Не дивіться паралельно у телефон. Не їжте похапцем або дорогою на роботу.

Що, якщо ви не наситилися сніданком

Для початку вивчіть поживність вашого сніданку, оскільки саме вона відповідає за те, чи захочеться вам потім їсти ще. Якщо ви снідаєте швидкими вуглеводами (мюслі, випічка, бутерброди), то ваш організм швидко й витратить свої сили на цю їжу, що вже через кілька годин змусить вас знову їсти. Якщо ж голод ви не можете терпіти, намагайтеся їсти легку їжу: салат із зелених овочів, кефір або несолодкий фрукт.

Між обідом і сніданком можна дозволити собі перекус

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