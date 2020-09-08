Не м'ятний: цей смачний чай зменшує тривожність

Постійні стреси та неправильний режим дня можуть призводити до появи тривожності. Зменшити її прояви можна завдяки цьому ароматному напою.

Японські науковці з Університету Кумамото виявили, що популярний напій для збадьорення допомагає ще й боротись з тривогою та наслідками стресу. Йдеться про матчу, яка активує рецептори дофаміну та серотоніну.

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Що таке матча? Це порошок з подрібненого листя чайного дерева, яке вирощують в тіні. Ще з давніх часів її використовували для лікування, а сьогодні японці активно застосовують матчу, щоб допомагати зі стресом, зменшувати ризики ожиріння, а також навіть лікувати деякі захворювання шкіри.

А недавній експеримент ще й довів, що цей напій, яким можна спокійно замінити ранкову каву, ще й позитивно позначається на психічному здоров'ї.

"Результати дослідження показують, що чай матча, який використовували упродовж багатьох років у якості лікарського засобу, може бути дуже корисним для людського організму", – зазначив один з авторів дослідження Юкі Кураучі.

Річ у тому, що науковці стежили за тим, як вживання порошку матчі знижувало тривожні розлади у мишей. І результати однозначні: матча справді дозволяє розслабитись та почуватись більш щасливим.

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