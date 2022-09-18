19 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначають День народження смайлика, а також Міжнародний день наслідування піратів, а віряни відзначають Михайлове чудо. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 19 вересня, православна церква вшановує архангела Михаїла або ж Михайлове чудо – одне з найвідоміших церковних неперехідних свят.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 19 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Макар, Давид, Кирило, Констанцій, Кирик та Архип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День народження смайлика

Міжнародний день наслідування піратів

День дружби і любові в Колумбії

День працівника цивільної авіації у Молдові

День музею в Таїланді

Національний день кави в Ірландії

День карамельного пудингу в США

1356 — під час Столітньої війни англійці під керівництвом принца

Уельського Едварда розгромили французів у битві при Пуатьє

1618 — початок облоги Пльзеня (Чехія)

1559 — поблизу берегів Флориди затонули п'ять іспанських кораблів, через що загинули майже 600 людей

1648 — у Квебеці Жак Бойдон відчинив першу в Канаді таверну

1654 — у Квебеці зареєстровано перший в Канаді шлюб

1673 — почалось селянське повстання на Слобожанщині

1676 — початок штурму московськими військами гетьманської столиці Чигирин

1783 — французькі брати Монгольф'є запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту, серед яких вівця, півень та качка

1841 — збудовано першу міжнародна залізниця, що з'єднувала Страсбург та Базель

1864 — у США запатентували відкидні сидіння в авто

1888 — у бельгійському курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси

1891 — у Канаду (Монреаль) прибули перші українські поселенці

1919 — у Києві денікінці розгромили одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (на вулиці Безаківській)

1920 — до Дубна та Луцька увійшли частини 3-ї польської армії, до Тернополя

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, який залишили червоноармійські військові

1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія уклали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок

1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (:-)) як прояв емоції у спілкуванні в мережі

1983 — Сент-Кіттс та Невіс отримав повну незалежність

1985 — жахливий землетрус в Мехіко силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера, через який загинули близько 9000 осіб

1991 — у Києві знову запрацювала Києво-Могилянська академія

2006 — у Таїланді відбувся військовий переворот

2015 — найбільшого автовиробника світу, а саме концерн Volkswagen AG упіймали на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами

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ХТО НАРОДИВСЯ 19 ВЕРЕСНЯ

767 — Сайтьо, японський монах та засновник буддистської школи Тендай-сю в Японії

1730 — Огюстен Пажу, французький скульптор та представник класицизму

1782 — Яким Нахімов, харківський поет-сатирик

1858 — Адріан Кащенко, український письменник

1911 — Вільям Голдінг, англійський письменник

1934 — Браян Епстайн, британський продюсер, менеджер групи "Бітлз"

1942 — Євген Станкович, український композитор

1948 — Михайло Тімофті режисер, актор та музикант

1959 — Віктор Андрієнко, український актор кіно та телебачення, комік

1960 — Оксана Забужко, відома українська письменниця, поетеса та есеїстка

1962 — Олександр Музичко, український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО, а також координатор Правого сектору у Західній Україні

1964 — Тріша Єрвуд, американська кантрі-співачка, акторка і письменниця

1977 — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор

1982 — Елені Даніліду, грецька тенісистка

1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка та чемпіонка Олімпійських ігор​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці помітно іній, то зима буде морозною та сніжною;

Якщо берези досі зелені, то зима буде ранньою;

Якщо вечірнє небо синє, то незабаром погода кардинально зміниться;

Якщо 10 вересня сонячна і тепла погода, то такою буде і вся осінь;

На Михайла заведено ходити в гості зі стравами з нового врожаю, щоб і наступний рік був плідним;

У цей день може трапитись будь-яке диво, якщо бути добрим до людей.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та гучно розмовляти;

Не можна мити волосся, бо "змиється" розум;

Не можна викидати залишки їжі;

Не можна підтримувати вдома безлад;

Не можна дивитись в люстерко до світанку;

Не можна ходити у брудному та старому вбранні.

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