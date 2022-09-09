10 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 вересня, у світі відзначають День запобігання самогубствам та День надання першої медичної допомоги, а в Україні відзначають День борщу та День українського кіно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 10 вересня, віряни відзначають день пам’яті Мойсея Мурина, пам'яті святої Анни Пророчиці, а також набуття мощей преподобного Іова Почаївського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Лука, Агапон, Микола, Арсеній, Анатолій, Опанас, Георгій, Григорій, Веніамін, Денис, Захар, Ігнатій, Юхим, Іосиф, Іларіон, Нестор, Касян, Павло, Лаврентій, Панкрат, Лук'ян, Савва, Макар, Сидір, Леонтій, Федір, Тит, Софрон та Феодосій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день запобігання самогубствам

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

Міжнародний день гінекологічного здоров'я

День українського кіно

День фізичної культури і спорту України

День борщу в Україні

День міста Миколаїв в Україні

День міста Луганськ в Україні

День міста Житомир в Україні

День міста Вінниця в Україні

День міста Каховка в Україні

Національний день вчителя у Гонконгу

День Вчителя КНР

Національний день спадщини американських індіанців в Гайані

1856 — закінчилась Кримська війна, у якій Російська імперія програла коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства

1919 — під час Паризької мирної конференції було укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Тим часом Австро-Угорщина припинила існувати

1920 — прийнято конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії

1941 — у в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстріляли всіх в'язнів

1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій німцям, яких було більше

1989 — Угорщина відчинила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни"

1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках"

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ

1638 — Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької

1659 — Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, а також автор першої національної англійської опери

1839 — Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму

1854 — Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер та меценат.

1855 — Роберт Кольдевей, німецький архітектор та археолог, якому вдалось визначити розташування стародавнього Вавилону

1883 — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч та фундатор теорії інтегрального націоналізму

1885 — Олександр Палладін, український біохімік

1892 — Артур Комптон, відомий американський фізик

1894 — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер та кінодраматург

1897 — Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва

1914 — Роберт Вайз, американський оскароносний кінорежисер (Вестсайдська історія, Звуки музики)

1930 — Анатолій Скороход, український математик, професор

1941 — Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог та популяризатор науки

1968 — Гай Річі, британський кінорежисер, сценарист та продюсер (Карти, гроші та два стволи, що димлять; Великий куш; Рок-н-рольник; Джентльмени)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день суха та тепла погода, то зима прийде пізно;

Якщо на березах вже пожовкло листя, то буде вдалий сезон грибів;

Якщо осика та береза втратили все листя, то попереду врожайний рік;

Якщо дуже дощова погода, то осінь буде довгою і теплою.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна залишати вдома безлад;

Не можна виходити з дому босоніж;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна зациклюватись на негативних думках.

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