На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 29
Сьогодні, 10 вересня, у світі відзначають День запобігання самогубствам та День надання першої медичної допомоги, а в Україні відзначають День борщу та День українського кіно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 вересня, віряни відзначають день пам’яті Мойсея Мурина, пам'яті святої Анни Пророчиці, а також набуття мощей преподобного Іова Почаївського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Лука, Агапон, Микола, Арсеній, Анатолій, Опанас, Георгій, Григорій, Веніамін, Денис, Захар, Ігнатій, Юхим, Іосиф, Іларіон, Нестор, Касян, Павло, Лаврентій, Панкрат, Лук'ян, Савва, Макар, Сидір, Леонтій, Федір, Тит, Софрон та Феодосій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день запобігання самогубствам
- Всесвітній день надання першої медичної допомоги
- Міжнародний день гінекологічного здоров'я
- День українського кіно
- День фізичної культури і спорту України
- День борщу в Україні
- День міста Миколаїв в Україні
- День міста Луганськ в Україні
- День міста Житомир в Україні
- День міста Вінниця в Україні
- День міста Каховка в Україні
- Національний день вчителя у Гонконгу
- День Вчителя КНР
- Національний день спадщини американських індіанців в Гайані
- 1856 — закінчилась Кримська війна, у якій Російська імперія програла коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства
- 1919 — під час Паризької мирної конференції було укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною. Тим часом Австро-Угорщина припинила існувати
- 1920 — прийнято конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії
- 1941 — у в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстріляли всіх в'язнів
- 1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій німцям, яких було більше
- 1989 — Угорщина відчинила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни"
- 1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках"
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ
- 1638 — Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької
- 1659 — Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, а також автор першої національної англійської опери
- 1839 — Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму
- 1854 — Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер та меценат.
- 1855 — Роберт Кольдевей, німецький архітектор та археолог, якому вдалось визначити розташування стародавнього Вавилону
- 1883 — Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч та фундатор теорії інтегрального націоналізму
- 1885 — Олександр Палладін, український біохімік
- 1892 — Артур Комптон, відомий американський фізик
- 1894 — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер та кінодраматург
- 1897 — Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва
- 1914 — Роберт Вайз, американський оскароносний кінорежисер (Вестсайдська історія, Звуки музики)
- 1930 — Анатолій Скороход, український математик, професор
- 1941 — Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог та популяризатор науки
- 1968 — Гай Річі, британський кінорежисер, сценарист та продюсер (Карти, гроші та два стволи, що димлять; Великий куш; Рок-н-рольник; Джентльмени)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день суха та тепла погода, то зима прийде пізно;
- Якщо на березах вже пожовкло листя, то буде вдалий сезон грибів;
- Якщо осика та береза втратили все листя, то попереду врожайний рік;
- Якщо дуже дощова погода, то осінь буде довгою і теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна залишати вдома безлад;
- Не можна виходити з дому босоніж;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна зациклюватись на негативних думках.
Читайте також: Вересень стане найкращим місяцем року для цих знаків Зодіаку
-
21:5410 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі
-
19:36DETACH – Лава: слухайте потужний трек про людей, які втратили рідних на війні
-
18:37Останнє фото королеви Єлизавети II активно обговорюють в мережі
-
17:50Мінімум одягу: модель Келлі Гейл похизувалась формами на фестивалі Burning Man – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:52Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"
-
15:35Який популярний в Україні овоч варто їсти восени
-
14:42Краще посидіти вдома: синоптик попередила про погіршення погоди 10 вересня
-
13:47Топили сніг і розводили багаття: мешканка Маріуполя розповіла про життя в окупації
-
12:46Як майбутній король Великої Британії Чарльз III танцював гопак: архівне фото
-
11:55Ці три знаки Зодіаку 9 вересня стануть щасливішими
-
10:50Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"
-
09:33Експерименти над українцями та нова пандемія: свіжі фейки, які поширюють в мережі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:353 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
- 08 вересня
-
21:11Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці
-
20:51Ці вправи допоможуть швидко відновитися після тренування
-
20:20Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою
-
19:53Словаччина випустила марку на підтримку України
-
19:23Екранізація Netflix "На Західному фронті без змін": дивіться трейлер фільму за Ремарком
-
18:52Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом печива біскотті
-
18:25Чашка чи горнятко: відомий мовознавець розповів, як правильно
-
17:51Що робити водієві, якщо гроза застала в дорозі: поради для безпечної їзди у сильний дощ
-
17:23Нехай горить: слухайте пісню від гурту VARTI, яку ви будете наспівувати з перших нот
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі
-
16:52Оля Цибульська та CHILIBI випустили атмосферний кліп на пісню "Сьогодні"
-
10:50Кохання під час війни: співачка YATSUTA випустила нову пісню "Очі"
- 08 вересня
-
21:11Королева Єлизавета II померла в 96-річному віці: перші подробиці
-
20:20Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою
-
16:52Віра. Надія. Любов: MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України
-
11:28Це українське небо: львівські десантники збили ворожий вертоліт Мі-24 – відео
- 07 вересня
-
19:51Цікаві серіали вересня 2022: ТОП 9 новинок, які не можна пропустити
-
17:57Ідеальні дороги, попри часті прильоти: переселенець розповів, що вражає у воєнному Харкові
-
15:51Вересень стане найкращим місяцем року для цих знаків Зодіаку
-
13:21Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі
-
11:22Twitter проти Ілона Маска: у суді з'явилось листування про війну, Путіна та 9 травня
- 06 вересня
-
18:51"Витримай мене, земля": Саша Чемеров презентував нову пісню та кліп "Полями"
-
14:22Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 за останній тиждень
-
12:55Не біженець: Володимир Дантес випустив кліп на нову пісню Not A Refugee
-
10:29Які знаки Зодіаку 6 вересня можуть отримати додатковий прибуток
- 05 вересня
-
20:40Переселенка з Маріуполя розповіла, як добиралася до Львова через 4 країни
-
18:15Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:20За які медичні послуги не потрібно платити під час хірургічних операцій
-
13:50Компреси зі спиртом та дихання над картоплею: методи лікування, про які варто забути
- 04 вересня
-
20:485 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:58Стосунки у вересні: два знаки Зодіаку, у яких будуть зміни в особистому житті
-
13:13Що треба мати вдома на випадок радіаційної аварії: короткий список
-
10:50Як доглядати за авто восени: 9 порад, які допоможуть водіям легко пережити осінь
- 02 вересня
-
19:44Бомбосховище замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах в Україні