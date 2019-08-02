10 речей, які потрібно встигнути зробити до кінця літа

Низький старт на осінь – до кінця літа залишилося чотири тижні. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Саме час звіритися зі списком забутих справ. Ми допоможемо організувати твій вільний час і направити кипучу енергію сонячних днів в продуктивне русло.

Літні ласощі своїми руками

Фруктове морозиво на паличці стало ще популярнішим з часів нашого дитинства. Якщо ти звертав увагу на нього в холодильниках супермаркетів, повинен був помітити, що зараз його роблять з дуже цікавими і незвичайними смаками. Але його ж можна зробити і самостійно, від чого воно буде ще смачнішим.

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Прочитати захоплюючу книгу

Візьми книгу, яку давно хотів прочитати, але завжди не вистачало часу. Або ту, яку так і не прочитав в школі, але обіцяв собі зробити це, коли станеш дорослим. Або якийсь із бестселерів, яким захоплюється вся планета, а у тебе все ніяк не дійдуть руки.

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Більше Open Air

Влітку просто гріх сидіти вдома, в офісі чи в кафешках. Використовуй кожну хвилину, щоб побути на свіжому повітрі. Якщо в місті немає моря, річки або озера, щоб вийти на пляж, то напевно є хоча б кілька парків, в яких можна посидіти, почитати чи зробити пікнік. А замість телевізора і концертів в будинку культури, краще відправитися на фестиваль просто неба. Ти безсумнівно отримаєш море позитивних емоцій і вражень від такої грандіозної події.

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Зробити щось банальне

Б'ємося об заклад, що останній раз ти катався атракціонах ще в дитинстві (ну або, коли напився з друзями в універі). Бери кохану і дуй в парк з атракціонами. Катайтеся там на колесі огляду, а ще краще на "Сюрпризі". Враження будуть незабутні.

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Вечірка найкращих друзів

Якщо ж ти не фанат клубної або рок-музики, які зазвичай грають на open air, влаштуй вечірку на свіжому повітрі самостійно:

збери веселу компанію друзів;

виберіть відповідне місце (двір чиєїсь дачі або приватного будинку підійде);

зроби добірку музики, яка сподобається всім присутнім (класика з юності – безпрограшний варіант);

запасіться прохолодними напоями в достатній кількості (соки, квас, пиво – те, що треба);

зробіть спільно легкі закуски, бажано без зайвої кількості м'ясного або майонезів (легкі канапе з сиром, фруктовий салат, овочеві роли) і відривайтеся всю ніч до ранку.

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Вітамінотерапія

Літо – це ідеальний час для повного очищення організму від усього! Забудь, що таке м'ясо, шоколад, цукор, жир, масла і інша шкідлива гидота. Свіжі фрукти, ягоди, овочі, зелень, свіжовичавлені соки – ось твій раціон до кінця літа.

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Засмагнути

Яке літо без засмаги? Навіть якщо ти не можеш виїхати на море, можна ходити на річку, тим більше, що річковий загар зазвичай рівніший та й тримається довше. Якщо і ця радість тобі недоступна, можна засмагати де завгодно: у себе на городі, в саду, або просто у дворі дачної ділянки, ну або, в крайньому разі, на балконі або даху свого будинку. Не забувай і про засоби захисту, якими зараз просто переповнений ринок, так що труднощів у знаходженні сонцезахисних кремів, лосьйонів і спреїв бути не повинно. Але засмагнути за літо ти просто зобов'язаний!

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Розберися в гардеробі

Що точно ніколи не буває зайвим – тотальний аудит в шафі. Не бійся викидати. У тебе з'явиться місце для дійсно потрібних речей. Відведи кілька полиць для трикотажу. Прибери взуття, яке не носиш, в коробки. Нехай кожна дрібниця, від носка до пуховика, знайде своє постійне місце.

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Почисть килими і ковдри

Влітку на килимах, подушках і ковдрах осідає величезна кількість пилу. Пилосос допомагає лише частково, адже від пилових кліщів позбутися не так просто. Зараз саме час здати постіль і килими в чистку. Подушки можна і зовсім поміняти на нові. Почисть матрац і обов'язково придбай наматрацник, якщо у тебе його досі немає. Зверни увагу на простір під ліжком. Розбери все, що там зберігається, і розклади по контейнерах. Проведи вологе прибирання.

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Вимий вікна

Ти колись мив вікна взимку? Не найвеселіше заняття. І зовсім інша справа – влітку. Улюблена музика, домашній лимонад і гарний настрій – найкращі супутники для цієї роботи. Найпростіший спосіб всіх часів – вода і газета. Якщо в останній раз ти мив вікна минулого літа, то стане в пригоді засіб для скла або мильний розчин. Позбутися від розводів і плям допоможе звичайний столовий оцет.

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