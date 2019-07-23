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Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)

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Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 1

Washington Post створили список книг, які варто читати протягом кожного року життя, від 1 до 100 років. Разом з деякими творами приходить і мудрість, яку вони передають. Читайте далі та обирайте книгу, яку ви маєте прочитати у вашому віці.

І ще: Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху

1 рік

"Дуже голодна гусениця" ("The Very Hungry Caterpillar" Eric Carle)

Ласкаво просимо до світу! Це гарний час, щоб почати вивчати цифри, дні тижня і корисний факт: занадто багато їжі принесе вам біль у животі.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342578

2 роки

"Лама-лама, червона піжама" ("Llama Llama Red Pajama" Anna Dewdney)

Ваші батьки можуть не прийти в той момент, коли ви їх кличите, але вони обов'язково прийдуть. І у цьому віці настільки ж слушний час, як і будь-який інший, щоб почати вивчати терпіння.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342585

3 роки

"Де дикі речі" ("Where the Wild Things Are" Maurice Sendak)

Іноді ви будете діяти, як чудовисько, але завжди можете повернутися додому.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342574

4 роки

"Чарлі Паркер грав бі боп" ("Charlie Parker Played Be Bop" Chris Raschka)

Ніколи не рано починати оцінювати хороші рифи.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342573

5 років

"Дерево, що дає" ("The Giving Tree" Shel Silverstein)

Книги можуть змусити вас плакати. Дерева заслуговують на любов. І егоїстичні маленькі хлопчики будуть перетворюватися на егоїстичних старих.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342584

6 років

"Рамона Пешт" ("Ramona the Pest" Beverly Cleary)

Це не твоя помилка. Старші брати і сестри є найгіршими.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342571

7 років

"Повний Кальвін і Гоббс" ("The Complete Calvin and Hobbes" Bill Watterson)

Дружба може бути настільки магічною, що може перетворити тигра на партнера в злочині.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342568

8 років

"Гаррі Поттер і філософський камінь" ("Harry Potter and the Sorcerer's Stone" J.K. Rowling)

Насолоджуйтеся першою частиною для ласих на пригоди читачів. Ви ніколи це не забудете.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342576

9 років

"Казки четвертого класу нічого" ("Tales of a Fourth Grade Nothing" Judy Blume)

Тримайся там. Молодші брати і сестри – найгірші.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342579

10 років

"Посмішка" ("Smile" Raina Telegemeier)

Під будь-якою незручною, показною ортодонтією, яку ви змушені виходити, ви – це все ще ви.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342564

11 років

"Привид" ("Ghost Jason" Reynolds)

Не всі дитинства є ідилічними, і не всі батьки хороші, але якщо шукати, то ви знайдете людей, які допоможуть вам реалізувати свій потенціал.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342569

12 років

"Гул грому, чуй мій крик" ("Roll of Thunder, Hear My Cry" Mildrerd D. Taylor)

Страшна спадщина расизму торкається всіх і не виграє ні в кого.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342566

13 років

"Я – Малала" ("I Am Malala" Malala Yousafzai)

Влада в мирних протестах. Небезпека.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342581

14 років

"Переваги скромників" ("The Perks of Being a Wallflower" Stephen Chbosky)

Кожен відчуває себе іноді ізгоєм. Вам просто потрібно знайти свій острів невідповідних іграшок, щоб подзвонити додому.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342570

15 років

"Ненависть, яку ти маєш" ("The Hate U Give" Angie Thomas)

Бути вірним собі може коштувати друзів. Воно того варто.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342582

16 років

"Джейн Ейр" ("Jane Eyre" Charlotte Brontë)

Ніхто не розуміє вас і вашу страшну несправедливість. Читач, ви не самотні.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342580

17 років

"Одного разу на річці" ("Once Upon a River" Bonnie Jo Campbell)

Почуваюся загубленим? Час, проведений на природі, може повернути вас до себе.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342572

18 років

"Ворота на сходах" ("A Gate at the Stairs" Lorrie Moore)

У коледжі можна вивчити багато важливих уроків, але не всі з книг.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342577

19 років

"Оповідь служниці" ("The Handmaid's Tale" Margaret Atwood)

Дивіться страшні можливості нашого дистопного майбутнього, натхненні нашим дистопним сьогоденням.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342565

20 років

"Коротке чудове життя Оскара Вао" ("The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" Junot Díaz)

Весело замучені, буйні ботаніки – велика компанія.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342575

21 рік

"І сходить сонце" ("The Sun Also Rises" Ernest Hemingway)

Ви достатньо дорослі, щоб пити і пити з друзями. Хіба це не так?

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342567

22 роки

"Демократія в Америці" ("Democracy in America" Alexis De Tocqueville)

Щоб по-справжньому зрозуміти Америку, іноді треба бачити її очима француза з 19-го століття.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342563

23 роки

"Автобіографія Малькольма Х" ("The Autobiography of Malcolm X" Malcolm X, Alex Haley)

Влада в конфронтаційному протесті. Небезпека.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342561

24 роки

"Атлант розправив плечі" ("Atlas Shrugged" Ayn Rand)

Дивуйтеся глибині своїх об'єктивістських тем – тоді, через кілька років, здивуйтеся вашій наївності.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342562

25 років

"Я захоплюю замок" ("I Capture the Castle" Dodie Smith)

Зберігайте журнал і не забувайте про особисті дані. Це буде цікавим, можливо, навіть просвітницьким, прочитанням одного дня.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342583

26 років

"Americanah" ("Americanah" Chimamanda Ngozi Adichie)

Наші наймасштабніші амбіції можуть підштовхнути нас до далеких місць – і душевних катастроф – але в кінцевому підсумку немає такого місця, як дім.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342799

27 років

"7 звичок високоефективних людей" ("The 7 Habits of Highly Effective People" Stephen R. Covey)

Настав час вирішити, чи є ви особистою книгою самодопомоги. Тому що краще вам просто повернути сторінку.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342798

28 років

"Сестра Аутсайдер" ("Sister Outsider" Audre Lorde)

По-справжньому розуміти гноблення, включаючи безліч деструктивних процесів, спробуйте ходити в цій шкурі.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342800

29 років

"На захист їжі" ("In Defense of Food" Michael Pollan)

Багато чого з того, що потрібно знати про споживання, можна підсумувати в простому директиві Поллана: "Їжте, не дуже багато, переважно рослини".

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342796

30 років

"Радість сексу" ("The Joy of Sex" Alex Comfort)

Живіть трохи.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342802

31 рік

"Освоєння мистецтва французької кулінарії" ("Mastering the Art of French Cooking" Julia Child, Louisette Bertholle and Simone Beck)

Тепер, коли ви готуєте спагетті з м'ясним соусом, настав час підняти свою планку. Яловичий бургіньон, кому?

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342795

32 роки

"Грона гніву" ("The Grapes of Wrath" John Steinbeck)

Це основна школа англійського класу середньої школи ще більш руйнівна, коли читається з точки зору батька – або хтось досить старий, щоб бути одним з них.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342801

33 роки

"Стати людиною: півсвітової історії" ("Becoming a Man: Half a Life Story" Paul Monette)

Суспільство може спробувати примусити вас бути шаблонним. Ви не повинні відповідати.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342793

34 роки

"Улюблений" ("Beloved" Toni Morrison)

Спадщина рабства все ще переслідує цю націю.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342797

35 років

"Як говорити так, щоб діти слухали і слухати, щоб діти розмовляли" ("How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk" Adele Faber and Elaine Mazlish)

Поради щодо спілкування з дітьми також дуже зручні для спілкування з дорослими, які подібні до них.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342794

36 років

"Життя серед дикунів" ("Life Among the Savages" Shirley Jackson)

Для батьків найкраще закладені плани є вправою у марності.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342825

37 років

"Клуб удачі" ("The Joy Luck Club" Amy Tan)

Ваша мати має розповісти історії, щоб поділитися ними, хоча ви, можливо, не будете готові їх почути, поки не виростите.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342833

38 років

"Спортивник" ("The Sportswriter" Richard Ford)

Є втрачений і сумний, але очікуваний чувак, що ховається всередині кожної людини.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342831

39 років

"Що Аліса забула" ("What Alice Forgot" Liane Moriarty)

Чи справді ви хочете бути в цьому житті? Адже ще не пізно, щоб зробити по-іншому.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342828

40 років

"Дайвінг Белл і метелик" ("The Diving Bell and the Butterfly" Jean-Dominique Bauby)

Життя швидкоплинне і непередбачуване. Здійснюйте свої цілі, поки ви все ще можете, перешкоди прокляті.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342824

41 рік

"Кролик, біжи" ("Rabbit, Run" John Updike)

Ви можете відчувати, як іноді втікаєте, але пам'ятайте: егоїзм – це не злочин без жертв.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342834

42 роки

"Жінка нагорі" ("The Woman Upstairs" Claire Messud)

Коли всі очікують, що ви будете діяти, як весела і невидима старенька, розгнівайтеся.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342829

43 роки

"Їхні очі дивилися на Бога" ("Their Eyes Were Watching God" Zora Neale Hurston)

У вас є палець на тригер вашої власної долі.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342823

44 роки

"Щигол" ("The Goldfinch" Donna Tartt)

Образи любові, з яких ми починаємо, ніколи не залишають нас.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342822

45 років

"Де ти підеш, Бернадетта" ("Where'd You Go, Bernadette" Maria Semple)

Коли мова йде про кризу середнього віку, йдуть великі або йдуть додому.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342827

46 років

"Врятуйте кістки" ("Salvage the Bones" Jesmyn Ward)

Іноді єдине, що ви можете зробити, це чіплятися за тих, кого ви любите і чекати бурі.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342826

47 років

"Розтягування" ("Stretching" Bob Anderson)

Якщо ви потребуєте нагадування, ви більше не маєте 25 років. Лікуйте своє тіло відповідно.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342832

48 років

"Bossypants" ("Bossypants" Tina Fey)

Ви жонглюєте багато. Ви добре сміялися від знаменитості, яка не претендує на ідеальне зображення.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342830

49 років

"Уолден" ("Walden" Henry David Thoreau)

Жити спокійним відчаєм, ви готові почути натхненну пораду Торо.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342821

50 років

"П'ятдесят відтінків сірого" ("Fifty Shades of Grey" El James)

Пригоняйте речі або, принаймні, насолоджуйтеся гарним сміхом.

Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1) - фото 342820

Продовження у Частині 2...

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Джерело: Washington Post
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