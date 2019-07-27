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Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
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Від частого прання улюблені білі речі стають жовтого або сірого відтінку. А через неуважність світлий одяг можна легко зафарбувати у будь-який інший колір. Сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо тобі про прості та дієві способи відбілювання одягу.
В гардеробі у кожного чоловіка є білі речі: футболки, сорочки, спідня білизна, рушники та постільна білизна. Вони радують око, відмінно доповнюють образ і інтер'єр, але лише до тих пір, поки перебувають у статусі "сліпучо-білі".
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Не секрет, що білі і світлі речі завжди потрібно прати окремо від кольорового і яскравого одягу. Але після частого прання або ж неуважності, коли в пральну машину іноді випадково потрапляє кольоровий носок, носовичок або інша невелика річ, улюблений одяг втрачає первісний відтінок, з'являється сірість і жовтизна. Тому сьогодні ми відкриємо секрети, як відбілити білі речі вдома, зберігши якість тканини і не вдаючись до дорогих порошків. Вибілюємо і економимо!
Не поспішай викидати улюблену річ, якщо вона випадково забарвилася. Існує кілька легких і доступних методів, які допоможуть повернути колір.
7 способів відбілити пофарбовані речі
Якщо біла річ забарвилася, постарайся виправити ситуацію відразу. Не суши і не прасуй одяг, інакше фарба в'їсться в структуру і волокна матеріалу. В результаті усунути проблему буде складніше. Розповідаємо, що потрібно робити, щоб біла річ знову стала як нова:
- Як тільки ти витягнув одяг і побачив, що він пофарбувався, відразу приймай екстрені заходи. Поки річ не висохла, випери річ ще раз в пральній машині з температурою 60 градусів і з відбілювачем;
- Ще вологий одяг після невдалого прання поклади в металеву каструлю, додай воду з засобом для виведення плям, пральний порошок і стружку господарського мила. Постав каструлю на плиту і прокип'яти три години, періодично помішуючи. Після процедури ретельно прополощи речі у холодній воді;
Кип'ятіння рекомендують застосовувати тільки у крайніх випадках, бо багато матеріалів при впливі гарячих температур деформуються і втрачають привабливий зовнішній вигляд.
- Щоб врятувати світлу або білу річ від кольорових плям, використай перекис водню 6%. Для цього поклади одяг в каструлю, залий п'ять літрів води і додай 20 грамів перекису. Постав на вогонь і кип'яти півгодини. В результаті фарба піде у воду, а річ знову стане білою. Причому такий спосіб допоможе виправити навіть ту ситуацію, коли річ забарвилася не рівномірно, а частинами і плямами;
- Вибілювати пофарбувати річ можна й з використанням нашатирного спирту. Для цього розведи столову ложку спирту в п'яти літрах води. Поклади одяг в розчин і доведи до кипіння, потім прополощи в теплій воді;
- Якщо фарба ще не встигла проникнути в структуру тканини, використай крохмаль. Для цього змішай столову ложку засобу з сіллю, лимонною кислотою і стружкою господарського мила в рівних кількостях. Висипи склад у невелику кількість води і ретельно розмішай. Отриману суміш нанеси зсередини на пофарбовані ділянки. Залиш на 12 годин, потім прополощи і просуши одяг;
- Якщо біла сорочка або блузка повністю втратили колір, візьми марганцівку. Для цього розчини у воді невелику кількість засобу, додай порошок, що підходить до типу тканини, і розмішай. В отриманому складі замочи річ на півгодини, потім прополощи і висуши.
- Якщо річ забарвилася не сильно, візьми 4 столових ложки соди і розчини в п'яти літрах води. Розмішай розчин і замочи пофарбований одяг на чотири-шість годин. Ретельно прополощи матеріал, і колір "піде" разом з водою.
Якщо річ не підлягає відновленню, спробуй забарвити матеріал повністю або замаскуй кольорові плями за допомогою фарбування, малюнків або аплікації.
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