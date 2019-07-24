Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу

Кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер-Шеф" Євген Клопотенко розповів, як насправді потрібно їсти кукурудзу. Читайте далі та дізнайтеся, що ж ви робили весь час неправильно.

Кулінар Євген Клопотенко сколихнув мережі цікавою заявою: "Кукурудзу можна їсти сирою". Це кухар написав на свої сторінці в Фейсбуці. Кухар закликає всіх спробувати кукурудзу у сирому вигляді й запевняє, що ви не пошкодуєте.

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Сира кукурудза насправді цукрова, соковита та хрустка на смак. І їй нічого не потрібно: ні вогонь, ні сіль, ні масло, ні соус. Потрібно просто очистити її та їсти.

Ботаніки та селекціонери також підтверджують, що кукурудзу можна їсти сирою. В сучасних сортах, на відміну від кормової кукурудзи, мінімум крохмалю. Тому варити її 40 хвилин не має сенсу. Це стосується саме цукрової молодої кукурудзи. І головне не переїдати.

Дієтологи стверджують, що свіжа кукурудза чудово очищає організм від токсинів і шлаків, тим самим запускає процес схуднення і загального оздоровлення. Всього за кілька днів особлива кукурудзяна дієта може позбавити від 2-х і більше кілограмів.

Калорійність 100 грамів кукурудзи: 86 Ккал.

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