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Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика заряджає настроєм, змушує танцювати, підспівувати та просто насолоджуватись життям! Слухай онлайн плейлист літа від Радіо МАКСИМУМ, який точно додасть енергії.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хіти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • The Chainsmokers, ILLENIUM - Takeaway (Official Video) ft. Lennon Stella
  • Bishop Briggs - Tattooed On My Heart
  • Taylor Swift - The Archer (Lyric Video)
  • Sigrid - Mine Right Now (Vertical Video)
  • Mabel - Bad Behaviour
  • Travis Scott - WAKE UP
  • Chris Brown - No Guidance (Official Video) ft. Drake
  • Machine Gun Kelly - el Diablo [Official Music Video]
  • Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Acoustic)
  • The 1975 - The 1975
  • Jay Hardway - Vocal Chops (Official Music Video)
  • KSHMR - My Best Life (feat. Mike Waters) [Official Lyric Video]
  • Yves V - We Got That Cool (feat. Afrojack & Icona Pop) [Official Music Video]
  • Bassjackers - Snatch (Official Music Video)
  • Papa Zeus - About You (Official Lyric Video)
  • Mr. Belt & Wezol - Do It For Love (feat. Sander Nijbroek) [Official Music Video]
  • Curtis Alto - Moonlight (feat. Billie) [Official Audio]
  • Don Toliver - Back Up (feat. Wiz Khalifa ) [Official Audio]
  • Majid Jordan - Caught Up (feat. Khalid) [Official Video]
  • Phantogram - Into Happiness
  • Lizzo - Tempo (feat. Missy Elliott) [Official Music Video]
  • NCT DREAM 엔시티 드림 'BOOM' MV
  • Sech - Otro Trago (Remix) ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA [Audio Oficial]

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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