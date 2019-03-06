Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей

Початок нового сезону – відмінний привід для ревізії гардероба. Це допоможе позбутися від речей, які ти за весь час жодного разу не одягнув, звільнити місце в шафі і скласти список для майбутнього шопінгу. Ділимося корисними порадами, як навести порядок і заощадити дорогоцінний простір.

Прийшов час сезонного поновлення: зимові речі пора заховати, а весняні – дістати з шафи. Все це має сенс поєднати з генеральним прибиранням, щоб позбутися від зайвих речей і звільнити місце у твоєму гардеробі.

До слова: Як правильно зберігати зимові речі: прості поради

Тотальна ревізія шаф і комодів – процес, який може затягнутися надовго, тому заплануй собі вихідний і гайда до зачистки гардероба. Хоч день пройде серед цілковитого безладу, але результат цього вартий. Ось кілька переваг, які тебе надихнуть на цю непросту справу:

ти отримаєш просторий гардероб, яким буде значно зручніше користуватися;

позбудешся від зайвих речей, пилу і спогадів;

заощадиш дорогоцінний час і гроші, які витратив би на пошук і покупку нових речей.

Як позбутися від зайвих речей

Напередодні ревізії переконай, що вдома є кілька коробок або валіз для зберігання одягу.

Одяг і взуття для більш ефективного прибирання потрібно умовно розділити на три основних групи: активний гардероб, зберігання і продати / віддати / подарувати / обміняти. Давай детально розглянемо кожну з них.

Активний гардероб

Це речі, які ти будеш носити в найближчі місяці. Тут буде все найзручніше і практичне: улюблені джинси, футболки, сорочки та вітрівки. Словом, все, що має бути під рукою прямо зараз, трендовий сезонний одяг, а також речі, які формують твій базовий стиль. Все це потрібно акуратно розкласти і розвісити, щоб було зручно користуватися.

Найпотрібніше має бути завжди під рукою

Зберігання

Сюди відправляться речі, які ти любиш і регулярно носиш, але для них зараз не сезон. Светр з оленями, термобілизна, вовняні та кашемірові речі, теплі шарфи, рукавиці і шапки, пуховики – в коробку з написом "Зима".

Виняток. Кросівки і одяг для спорту, який стане в нагоді в будь-який час року. Їх краще залишити для мотивації десь поруч.

Зимові речі відправляй на зберігання

Продати / віддати / подарувати / обміняти

У цю категорію слід віднести речі, які ти точно вже ніколи не будеш носити. Одяг у хорошому стані цілком реально продати за розумну ціну. Тому не полінуйся сфотографувати та створити оголошення в мережі для низки таких речей. Поєднаєш корисне з приємним.

А от речі, у яких є маленькі дефекти можуть бути також корисними і не поспішай їх викидати. Частину речей можна подарувати або роздати членам сім'ї, друзям, знайомим чи колегам. Іншу частину можна віддати нужденним через благодійні організації.

А ще можна влаштувати swap-вечірку – зустріч для обміну одягом. Це ідеальний спосіб оновити свій гардероб абсолютно безкоштовно, позбутися обридлих речей і провести час в хорошій компанії.

Влаштовуй swap-вечірку

Читайте також: Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото