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Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
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Мільйони туристів з усього світу прямують на спекотні курорти у надії отримати ефектну засмагу. Але перед мандрівкою варто дізнатися, як правильно засмагати. Дотримуйтеся простих правил, щоб після поїздки замість красивого бронзового тіла не отримати червону шкіру з опіками.
Безумовно, легка засмага личить всім без винятку, вона надає обличчю і тілу здоровий вигляд, але наслідки бездумного "підсмажування" на відкритому сонці можуть бути дуже сумними – від банального опіку до серйозних онкологічних захворювань. Тому спробуємо розібратися, як правильно засмагати без шкоди для здоров'я.
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Підготуйте шкіру до засмаги
Щоб шкірі було простіше накопичувати меланін, рівномірно і поступово темніти, варто ретельно очистити її від забруднень і відмерлих клітин. Можна використовувати магазинний або саморобний скраб для тіла або обмежитися масажем за допомогою спеціальних рукавичок.
Купіть сонцезахисний крем
Це перше і ключове правило здорової засмаги. Сонцезахисні креми розробляються здебільшого саме для того, щоб врятувати тіло від надмірно UVB-випромінювання. Не нехтуйте цим захистом і уникайте тривалого перебування на сонці.
На швидкість появи засмаги засоби з SPF не впливають. Вони тільки збільшують час, який ви можете провести на сонці без шкоди для шкіри.
Щоб крем подіяв, варто:
- Наносити засіб як мінімум за 20 хвилин до виходу на сонце. Так крем вбереться і надійно захистить навіть і глибокі шари шкіри.
- Оновлювати крем раз на 2 години або з періодичністю, зазначеній на упаковці.
- Не наносьте SPF круговими рухами, його бажано наносити плескоподібними рухами, рівномірно і без втирання.
Засмагайте поступово
Навіть не намагайтеся зловити всі сонячні промені за короткі вихідні. Ідеально – "знайомити" шкіру з ультрафіолетом поступово. У перший день можна засмагати 10-15 хвилин до обіду і 15-20 хвилин після нього. Кожен день додавайте до зазначеного часу хвилин по 10, крім цього, кожні 10 хвилин змінюйте положення, повертаючись до сонця іншою стороною тіла. Тільки не давайте шкірі червоніти.
Зволожуйте шкіру після засмаги
Вам може подобатися шоколадний колір. Але ось організм сприймає надлишок меланіну в клітинах як сигнал про пошкодження шкіри і прагне якомога швидше позбутися її. Верхній шар засмаглої шкіри стає сухішим – так тілу простіше позбуватися постраждалих клітин. Щоб не втратити загар завчасно, щодня ретельно зволожуйте шкіру і постарайтеся не використовувати скраби та уникати активного масажу мочалкою.
Не виходьте під сонце в середині дня
Принцип простий: чим більше прямих сонячних променів потрапило на шкіру, тим більшу дозу ультрафіолету вона отримала. За даними Американського агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), максимум випромінювання потрапляє на Землю між 10:00 і 16:00. Якщо вам дороге здоров'я шкіри і організму в цілому, в цей час на сонці краще не з’являтися. А якщо вже здалися, постарайтеся скоротити час перебування, використовувати сонцезахисні креми і прикривати тіло одягом.
Як засмагати на пляжі: прості лайфхаки
- Лягайте на пляжі таким чином, щоб сонце гріло вам стопи ніг, тобто його світло падало уздовж всього тіла. Голову трохи підніміть – тоді, світло не битиме в очі, а шия, навпаки, відкриється і буде засмагати.
- Кожні 20 хвилин купайтеся в морі, річці, басейні або приймайте душ, в залежності від місця, в якому ви засмагайте.
- Найкраще засмагати на пляжі через 1-2 години після їжі, так організм легше переносить стрес зустрічі з ультрафіолетом.
- На пляжі ви засмагнете швидше, ніж біля басейну. Морська вода сильніше притягує промені сонця.
- Для того, щоб отримати гарну рівну і насичену засмагу, необхідно провести на морі понад 2 тижнів. А людям зі світлою шкірою – до 1 місяця.
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