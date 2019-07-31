Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів

Грудочки на одязі – явище дуже неприємне. Щоб позбутися від них, багато хто годинами сидять над річчю і видаляє їх вручну. Інші ж просто викидають зіпсований таким чином одяг. Сьогодні ми розповімо про те, як позбутися від ворсинок на одязі максимально оперативно і без зайвих витрат.

Поява на улюбленій футболці, кофті чи сорочці ворсинок свідчить про те, що річ вже починає зношуватися і зовсім скоро її доведеться відправити на дачу. Однак, далеко не всі хочуть розлучатися з одягом і бажають продовжити йому життя. Тому не поспішай прощатися з улюбленими речами, адже їх можна "реанімувати". І сьогодні ми поділимося лайфхаками, які допоможуть тобі позбавитися від неприємних грудочок на одязі самостійно, без зайвих витрат.

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Як видалити грудочки з одягу

Утворюються маленькі кульки переважно там, де тканина торкається до інших поверхонь (ремінь, сумка, рюкзак, пальто чи куртка поверх пуловера).

Як видалити грудочки і не зіпсувати річ

Машинка для видалення грудочок

Прилад, за допомогою якого можна найлегше впоратися з цією проблемою. Принцип дії: акуратне зрізання грудочок з тканини. Цю машинку рекомендують використовувати для трикотажу і будь-яких вовняних тканин. Перевага нехитрого пристою полягає в тому, що ти маєш змогу регулювати висоту роботи ножа, щоб не пошкодити наявний на одязі декор.

Машинка для видалення грудочок

Бритва

Спосіб досить швидкий, радикальний і небезпечний для тканини. Закріпивши лезо у станку, можна легко очистити від ворсинок трикотаж. А ось до обробки вовняних речей слід підходити з обережністю: бритву брати не нову, тканину максимально розтягнути і обережно зрізати грудочки, направляючи лезо по поверхні тканини від низу до верху.

Спосіб ідеально підійде для "гоління" шапок, шкарпеток, тканин без рельєфного малюнка (гладких). А ось речі з ангори, мохеру і кашеміру так обробляти не рекомендується.

Станком можна швидко позбутися від грудочок на одязі

Скотч

Стовідсоткового результату чекати не варто (хоча залежить від типу тканини), тому скотч вибирай максимально липкий. Принцип дії – як з восковими смужками для епіляції: приклади смугу скотчу до одягу, притисни і різко відірви. Метод підходить для тих речей, де грудочки лише почали з'являтися.

Скотчем можна видалити ворсинки, які лише з'явилися

Ножиці

Повільний, нудний і трудомісткий спосіб. Грудочки слід акуратно зрізати по одній. Щоправда, є небезпека остаточного пошкодження тканини. Але можна спростити завдання, попередньо "причесавши" річ гребінцем з дрібними зубчиками.

Як видаляєш грудочки ножицями, то будь дуже обережним

Хімчистка

Відмінний варіант для тих, у кого в гаманці не свище вітер. Співробітники хімчистки вашу улюблену річ і виперуть, і почистять, і відпрасують, і від грудочок позбавлять.

Хімчистка - ідеальний варіант для очищення від грудочок

Зубна щітка

Хороший засіб боротьби з ворсинками на тканинах, які заборонені для "гоління" (мохер, ангора і інші). Зубну щітку вибирай м'яку, направляй її вздовж волокон (інакше улюблений светр буде просто зіпсований) і причісуй річ до повного видалення грудочок. Після вичісування замочи річ у тазику з теплою водою і оцтом, щоб додати їй пухнастості. А сушити слід на сухому рушнику і якомога далі від сонця і обігрівачів.

Зубною щіткою можна відчистити ворсинки

Ролик з липкою стрічкою

Підійде практично для будь-яких речей, але, знову ж таки, як і у випадку зі скотчем, тільки для невеликої кількості грудочок, які тільки з'явилися.

Ролик з липкою стрічкою підходить лише для незначних ворсинок

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