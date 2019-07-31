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Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів
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Грудочки на одязі – явище дуже неприємне. Щоб позбутися від них, багато хто годинами сидять над річчю і видаляє їх вручну. Інші ж просто викидають зіпсований таким чином одяг. Сьогодні ми розповімо про те, як позбутися від ворсинок на одязі максимально оперативно і без зайвих витрат.
Поява на улюбленій футболці, кофті чи сорочці ворсинок свідчить про те, що річ вже починає зношуватися і зовсім скоро її доведеться відправити на дачу. Однак, далеко не всі хочуть розлучатися з одягом і бажають продовжити йому життя. Тому не поспішай прощатися з улюбленими речами, адже їх можна "реанімувати". І сьогодні ми поділимося лайфхаками, які допоможуть тобі позбавитися від неприємних грудочок на одязі самостійно, без зайвих витрат.
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Утворюються маленькі кульки переважно там, де тканина торкається до інших поверхонь (ремінь, сумка, рюкзак, пальто чи куртка поверх пуловера).
Як видалити грудочки і не зіпсувати річ
Машинка для видалення грудочок
Прилад, за допомогою якого можна найлегше впоратися з цією проблемою. Принцип дії: акуратне зрізання грудочок з тканини. Цю машинку рекомендують використовувати для трикотажу і будь-яких вовняних тканин. Перевага нехитрого пристою полягає в тому, що ти маєш змогу регулювати висоту роботи ножа, щоб не пошкодити наявний на одязі декор.
Бритва
Спосіб досить швидкий, радикальний і небезпечний для тканини. Закріпивши лезо у станку, можна легко очистити від ворсинок трикотаж. А ось до обробки вовняних речей слід підходити з обережністю: бритву брати не нову, тканину максимально розтягнути і обережно зрізати грудочки, направляючи лезо по поверхні тканини від низу до верху.
Спосіб ідеально підійде для "гоління" шапок, шкарпеток, тканин без рельєфного малюнка (гладких). А ось речі з ангори, мохеру і кашеміру так обробляти не рекомендується.
Скотч
Стовідсоткового результату чекати не варто (хоча залежить від типу тканини), тому скотч вибирай максимально липкий. Принцип дії – як з восковими смужками для епіляції: приклади смугу скотчу до одягу, притисни і різко відірви. Метод підходить для тих речей, де грудочки лише почали з'являтися.
Ножиці
Повільний, нудний і трудомісткий спосіб. Грудочки слід акуратно зрізати по одній. Щоправда, є небезпека остаточного пошкодження тканини. Але можна спростити завдання, попередньо "причесавши" річ гребінцем з дрібними зубчиками.
Хімчистка
Відмінний варіант для тих, у кого в гаманці не свище вітер. Співробітники хімчистки вашу улюблену річ і виперуть, і почистять, і відпрасують, і від грудочок позбавлять.
Зубна щітка
Хороший засіб боротьби з ворсинками на тканинах, які заборонені для "гоління" (мохер, ангора і інші). Зубну щітку вибирай м'яку, направляй її вздовж волокон (інакше улюблений светр буде просто зіпсований) і причісуй річ до повного видалення грудочок. Після вичісування замочи річ у тазику з теплою водою і оцтом, щоб додати їй пухнастості. А сушити слід на сухому рушнику і якомога далі від сонця і обігрівачів.
Ролик з липкою стрічкою
Підійде практично для будь-яких речей, але, знову ж таки, як і у випадку зі скотчем, тільки для невеликої кількості грудочок, які тільки з'явилися.
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