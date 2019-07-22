ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?

який тип відпочинку створений для тебе

Літо вже перетнуло свій екватор, але ще є вдосталь часу, щоб відпочити. Також не забувайте про оксамитовий сезон у вересні. Ми підготували для вас цікавий тест, щоб ви перевірили, який же тип відпустки створений саме для вас.

Кожен уявляє ідеальну відпустку по-своєму, тому перевір, який вид відпочинку принесе тобі найбільше задоволення. Надаєш перевагу активному відпочинку чи лінивому відлежуванню біля басейну? А може ти любиш відвідувати музеї?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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