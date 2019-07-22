Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?

  • 138
який тип відпочинку створений для тебе - фото 1
який тип відпочинку створений для тебе

Літо вже перетнуло свій екватор, але ще є вдосталь часу, щоб відпочити. Також не забувайте про оксамитовий сезон у вересні. Ми підготували для вас цікавий тест, щоб ви перевірили, який же тип відпустки створений саме для вас.

Кожен уявляє ідеальну відпустку по-своєму, тому перевір, який вид відпочинку принесе тобі найбільше задоволення. Надаєш перевагу активному відпочинку чи лінивому відлежуванню біля басейну? А може ти любиш відвідувати музеї?

І ще: ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 162
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 640
Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
  • 18 липня, 17:19
  • 335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл