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Тест: Який ти друг
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9 червня відзначається Міжнародний день друзів – особливе свято для кожної людини, адже без дружби важко уявити життя. Підготували веселий тест "Який ти друг".
Кожен з нас є комусь другом, а також має поряд людину або людей, які підтримують, розуміють та поважають тебе. Тому у цей день потрібно бути вдячним своїм близьким та не забувати ділитись теплом, а також весело проводити час. Хочеш перевірити, який ти друг? Пройди легкий тест від Радіо МАКСИМУМ та ділись результатами у коментарях. Але не забувай, що тест лише кумедний спосіб провести час, і не обов'язково його сприймати дуже серйозно :)
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