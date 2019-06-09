Тест: Який ти друг

9 червня відзначається Міжнародний день друзів – особливе свято для кожної людини, адже без дружби важко уявити життя. Підготували веселий тест "Який ти друг".

Кожен з нас є комусь другом, а також має поряд людину або людей, які підтримують, розуміють та поважають тебе. Тому у цей день потрібно бути вдячним своїм близьким та не забувати ділитись теплом, а також весело проводити час. Хочеш перевірити, який ти друг? Пройди легкий тест від Радіо МАКСИМУМ та ділись результатами у коментарях. Але не забувай, що тест лише кумедний спосіб провести час, і не обов'язково його сприймати дуже серйозно :)

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