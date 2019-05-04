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Зоряні війни на PornHub: кого фанати саги шукають на порносайті найчастіше?

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4 травня на PornHub активізуються фанати Зоряних Війн - фото 1
4 травня на PornHub активізуються фанати Зоряних Війн

4 травня фанати культової саги Джорджа Лукаса відзначають День Зоряних воєн. Знаменита фраза зі стрічки May the Force be with you "("Нехай буде з тобою Сила") співзвучна з May the 4th. До цієї дати PornHub вивчив уподобання прихильників франшизи у порно. Результати вас вразять.

Зокрема, 4 травня 2018 року запитів, пов'язаних із франшизою Зоряні війни, було на 748% більше, ніж в інші дні року.

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Найпопулярніший пошуковий запит – "Принцеса Лея". Також серед персонажів, яких часто згадують користувачі сайту, – Рей, Асока Тано, Twi'lek та Падме Амідала.

Що шукають фанати Зоряних війн на PornHub - фото 325729

Також фанати Зоряних війн шукають хентай, комікси, косплей і пародії. Їхні інтереси часто пов'язані з іншими фільмами й іграми: "Зоряний шлях", "Месники", "Флінстоуни", Tomb Raider, Fortnite, Dragon Ball Z, Halo, Overwatch, Call of Duty.

До слова, чоловіки шукають еротику за мотивами саги на 38% частіше, ніж представниці прекрасної половини людства.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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