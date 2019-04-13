Зоряні війни: з'явився тизер дев'ятого епізоду

У мережі опублікували перший тизер до дев'ятої частини Зоряних війн (Star Wars: Episode IX), яка стане останньою на найближчі кілька років. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Disney потішила шанувальників першим промо до дев'ятого епізоду Зоряних війн (Star Wars: Episode IX), яким стане третім у новій трилогії після Пробудження сили (2015) та Останнім джедаєм (2017). Прем'єра запланована вже на 20 грудня.

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Промо показало вже знайомих нам персонажів, які встигли попрацювати над своїми силами, а також змінили своє бачення світу та справедливості. Відзначимо, що над новою стрічкою також попрацював Джей Джей Абрамс. До того ж, на новинці франшиза "Зоряні війни" призупиниться та більше з'являтиметься на телеекранах, а не в кінотеатрах.

Зоряні війни: епізод 9, дивитись відео онлайн:

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