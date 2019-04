Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії

Українська музична премія "Золота жар-птиця" назвала імена переможців у 2019 році. Видовищна церемонія вручення нагород, організатором якої є канал М2, відбулася у київському палаці мистецтв "Україна". Дізнайтеся, хто з артистів отримав звання найкращих!

Премію "Золота жар-птиця 2019" вручають у 11 номінаціях, при цьому визначення переможців проходить у два етапи. Номінантами на нагороду стають по 5 артистів у кожній категорії, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за березень 2018-2019.

Далі список номінантів потрапляє до журі, яке шляхом індивідуального голосування і визначає переможців. Ось які результати музичної премії оголосили 18 квітня!

Золота жар-птиця 2018: список переможців

СПІВАЧКА РОКУ



Андрiана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульська

Злата Огнєвiч



СПІВАК РОКУ



Олександр Пономарьов

Сергiй Бабкiн

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой



ПОП-ГУРТ



KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S



РОК-ГУРТ



THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ



ХІТ РОКУ (ПІСНЯ РОКУ)



KAZKA – Плакала

NK – Тримай

Alyosha – Текіла

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Андріана – Ой, мамо





КЛІП РОКУ



Оля Цибульська – Сукня біла

Злата Огнєвіч – Долоні

KAZKA – Плакала

Андріана – Ой, мамо

Воплі Відоплясова – Кобіта





БАЛАДА РОКУ



Олександр Пономарьов – Неймовірна

Воплі Відоплясова – Дібрівонька

THE HARDKISS – Мелодія

Антитіла – Лови момент

Беz Обмежень – Листопад





ПРОРИВ РОКУ



Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona





НАРОДНИЙ ХІТ



Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”

NK – Тримай

Оля Цибульська – Сукня біла

Андріана – Ой, мамо





ДЕНС ХІТ (ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ХІТ)



DILEMMA – Майлав

KADNAY – Тіло

TARABAROVA – Маніфест

Злата Огнєвіч – Долоні

VALEVSKA – Моє Тіло





ІНДІ



KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя і Катя

