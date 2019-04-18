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Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії

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Оголошено переможців премії Золота Жар-птиця 2019 - фото 1
Оголошено переможців премії Золота Жар-птиця 2019

Українська музична премія "Золота жар-птиця" назвала імена переможців у 2019 році. Видовищна церемонія вручення нагород, організатором якої є канал М2, відбулася у київському палаці мистецтв "Україна". Дізнайтеся, хто з артистів отримав звання найкращих!

Премію "Золота жар-птиця 2019" вручають у 11 номінаціях, при цьому визначення переможців проходить у два етапи. Номінантами на нагороду стають по 5 артистів у кожній категорії, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за березень 2018-2019.

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Далі список номінантів потрапляє до журі, яке шляхом індивідуального голосування і визначає переможців. Ось які результати музичної премії оголосили 18 квітня!

Золота жар-птиця 2018: список переможців

СПІВАЧКА РОКУ

Андрiана
Alyosha
TARABAROVA
Оля Цибульська
Злата Огнєвiч

СПІВАК РОКУ

Олександр Пономарьов
Сергiй Бабкiн
Kishe
Ivan NAVI
Pianoбой

ПОП-ГУРТ

KAZKA
DILEMMA
KADNAY
Клей Угрюмого
RUMBERO'S
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322403
РОК-ГУРТ

THE HARDKISS
Антитіла
Беz Обмежень
Воплі Відоплясова
СКАЙ
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322410
ХІТ РОКУ (ПІСНЯ РОКУ)

KAZKA – Плакала
NK – Тримай
Alyosha – Текіла
All stars MOZGI Ent. – Промінь
Андріана – Ой, мамо
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322408

КЛІП РОКУ

Оля Цибульська – Сукня біла
Злата Огнєвіч – Долоні
KAZKA – Плакала
Андріана – Ой, мамо
Воплі Відоплясова – Кобіта


БАЛАДА РОКУ

Олександр Пономарьов – Неймовірна
Воплі Відоплясова – Дібрівонька
THE HARDKISS – Мелодія
Антитіла – Лови момент
Беz Обмежень – Листопад
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322402

ПРОРИВ РОКУ

Alina Pash
LAUD
DILEMMA
ЛІА
Alyona Alyona
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322381

НАРОДНИЙ ХІТ

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”
NK – Тримай
Оля Цибульська – Сукня біла
Андріана – Ой, мамо

Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322384
ДЕНС ХІТ (ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ХІТ)

DILEMMA – Майлав
KADNAY – Тіло
TARABAROVA – Маніфест
Злата Огнєвіч – Долоні
VALEVSKA – Моє Тіло
Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322385

ІНДІ

KADNAY
Jamala
LAUD
Один в каное
Женя і Катя

Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 322388

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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