Тоня Матвієнко – Доберман: дивіться новий кліп, присвячений Арсену Мірзояну

Українська співачка Тоня Матвієнко представила пісню "Доберман", яку присвятила своєму чоловікові Арсену Мірзояну. В атмосферному кліпі на новинку знявся також сам артист. Дивіться відео!

Слова і музику пісні "Доберман" написала популярна співачка Alyosha, яка і проводила студійні сесії разом з Матвієнко. Саунд-продюсером треку виступив Вадим Лисиця. "Пісня "Доберман" – повністю про Арсена. Він енергійний, люблячий, охоронець сімейства", – відверто поділилася Тоня.

Це цікаво: Новий кліп Антитіла – HELLO

Кліп до пісні Матвієнко і Мірзоян відзняли за півдня, а локацією стали вулиці Нью-Йорка. Скориставшись вільним часом перед сольним концертом, пара вирушила на прогулянку по місту, знімаючи кадри для майбутнього кліпу на звичайний смартфон. У відео "Доберман" ми бачимо Тоню під час прогулянки зі своїм чоловіком, яка не приховує щирі емоції.

Дивитися онлайн кліп Тоня Матвієнко – Доберман:

За словами Тоня Матвієнко, тут не потрібно шукати прихованого змісту або особливої ​​задумки: "Ідея зняти кліп прийшла спонтанно, ще з вечора, коли ми з Арсеном планували свій наступний день в Нью-Йорку". А як вам нове відео зірок? Пишіть у коментарях!

Арсен і Тоня

Дивіться також: Ефектний кліп alyona alyona та Alina Pash – Падло