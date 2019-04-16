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Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Відома українська співачка Тіна Кароль з'явилася на телебаченні з червоним волоссям. Знімками нового образу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Тіна Кароль виступила у кардинально новому образі, змусивши шанувальників похвилюватися. Співачка з'явилася з каре і червоними кінчиками волосся.

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На фото Кароль позує в чорному міні-платті з геометричним малюнком від theCOAT by Katya Silchenko. Образ красуня доповнила високими сріблястими чобітьми. Але загальну увагу привернула зачіска артистки. Тіна з'явилася з каре вище плечей, основа зачіски світлого кольору, а кінці рівно пофарбовані у червоний колір.

Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу - фото 321718

Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу - фото 321719

Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу - фото 321720

Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу - фото 321721

Тіна Кароль шокувала кардинальною зміною іміджу - фото 321722

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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