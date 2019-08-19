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Зірка Одного разу в Голлівуді забула надіти білизну під відверту сукню

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Красуня Марго Роббі - фото 1
Красуня Марго Роббі / instagram

Актриса Марго Роббі знялася для Vogue Australia. Шанувальник у захваті від зухвалого образу зірки!

На Instagram-сторінці Vogue Australia розмістили кілька обкладинок з фото голлівудської актриси Марго Роббі.

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Номер зі знімками актриси вийде у вересні. Фотозйомка для Vogue Australia присвячена виходу фільму Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно, в якому знялася Роббі. Автор фотосету Маріо Сорренто. Додамо, Марго Роббі народилася 2 липня 1990 року в Делбі (Австралія). Найбільш відомі її ролі у фільмах Бойфренд з майбутнього, Вовк з Волл-стріт, Тарзан. Легенда та Загін самогубців.

At 29, #MargotRobbie has built one of the most impressive nascent careers on screen, thanks to star turns in The Wolf of Wall Street, Suicide Squad and, more recently, I, Tonya, which she also produced. But her new role as actress #SharonTate, who was killed in the Charles Manson murders in 1969, is set to propel her to even greater heights. “There are so many Hollywood stories and so many stories ingrained in Hollywood history and that’s one of the standouts,” Robbie told #QuentinTarantino in a candid chat for our cover story, which you can read in the bio link. “So did I know Sharon Tate? Well, I knew all about her death … And then to go back and do all that research and watch all her movies and see her interviews – it was truly a great gift to focus on her life.” Here, Robbie stars on our second September cover. Photographed by @mario_sorrenti, styled by @christinecentenera, Vogue Australia, September 2019.

Допис, поширений Vogue Australia (@vogueaustralia)

“I got on #Neighbours and I thought that in itself was the biggest thing that was ever going to happen to me,” #MargotRobbie shares in Vogue Australia’s September cover story (in the bio link). “Then a few months after being on Neighbours, I witnessed a couple of cast members my age making that transition to LA after finishing up their contracts. I remember thinking: ‘Okay, now I have the lay of the land I have three options. One, I get fired because I’m not good enough. Two, I am good enough and I get to stay on Neighbours for 20 years and what an amazing life that would be. Or three, I take the gamble and make the jump over to America and try my luck in Hollywood.’” The rest is history. Here, Robbie stars on our third September cover. Photographed by @mario_sorrenti, styled by @christinecentenera, Vogue Australia, September 2019.

Допис, поширений Vogue Australia (@vogueaustralia)

Нещодавно в Лос-Анджелесі відбулася премія нагородження акторів за їх діяльність. На церемонії SAG Awards було чимало голлівудських знаменитостей. Серед них виблискувала і 29-річна Марго Роббі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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