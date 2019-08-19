Зірка Одного разу в Голлівуді забула надіти білизну під відверту сукню

Актриса Марго Роббі знялася для Vogue Australia. Шанувальник у захваті від зухвалого образу зірки!

На Instagram-сторінці Vogue Australia розмістили кілька обкладинок з фото голлівудської актриси Марго Роббі.

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Номер зі знімками актриси вийде у вересні. Фотозйомка для Vogue Australia присвячена виходу фільму Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно, в якому знялася Роббі. Автор фотосету Маріо Сорренто. Додамо, Марго Роббі народилася 2 липня 1990 року в Делбі (Австралія). Найбільш відомі її ролі у фільмах Бойфренд з майбутнього, Вовк з Волл-стріт, Тарзан. Легенда та Загін самогубців.

Нещодавно в Лос-Анджелесі відбулася премія нагородження акторів за їх діяльність. На церемонії SAG Awards було чимало голлівудських знаменитостей. Серед них виблискувала і 29-річна Марго Роббі.

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