Круті серіали, зняті на реальних подіях

Серіали і фільми, засновані на реальних подіях, завжди привертають увагу глядачі. Нижче знайдете добірку цікавих серіалів, в основі яких – реальні історії.

Американська історія злочинів

Серіал, кожен сезон якого відкриває криваву і непривабливу сторінку американської історії. Тут і справа про вбивство дружини О. Джей Сімпсона, і справа про вбивство Джанні Версаче. Серіал показує глядачам подробиці гучних злочинів. Акторський склад підібраний дуже ретельно і професійно.

Трагедія у Вейко

Історія секти Гілка Давидова, яка пізніше буде названа як облога Маунт Кармел. Через безглузду ситуацію і непорозуміння членів секти взяли в облогу агенти ФБР, яка тривала більше місяця і закінчилася справжньою трагедією. Серіал показав всю суть проблеми, але що саме стало причиною фінальної катастрофи – досі точно невідомо.

Сини свободи

США – молода держава, але має не менш цікаву історію. Боротьба за незалежність групи людей від корони тривала понад вісім років. Так утворилися США. Серіал розповідає про початки цієї сторінки історії. Йдеться про радикальну групу людей, яка і стала початком вільної країни.

Велике пограбування поїзда

Злочин, який пізніше назвуть найбільш зухвалим пограбуванням століття. Продумане до дрібниць пограбування поїзда, набитого списаними купюрами, могло б закінчитися цілком вдало, якби не дурна необережність одного з членів банди.

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