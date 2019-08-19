15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку

У літню спеку нічого не хочеться робити. Але це, на жаль, не достатньо вагома причина для відгулу, тож ми вирішили допомогти вам освіжитись. Зібрали для вас круті історичні фотографії знаменитостей, які відпочивають біля океанів, морів, річок і басейнів.

На цих фото все, що потрібно цього літа: вода, прохолода і знаменитості. Пірнайте в добірку з головою!

Культове фото Керрі Фішер, 1983

Закулісні фото групи Nirvana, яка знімає обкладинку для альбому "Nevermind", 1991

Волт Дісней зі своїм онуком в дитячому басейні, 1955

Одрі Хепберн купається в басейні з актором Альбертом Фінні, 1966

Клінт Іствуд влаштував вечірку біля басейну для своїх близьких, 1960

Молодий Арнольд Шварценеггер на пляжі Лос-Анджелеса, 1977

Вілл Сміт відпочиває біля басейну, 1996

Джеймс Гандольфіні на знімальному майданчику серіалу "Клан Сопрано", 1999

Xzibit, Eminem і Dr. Dre в Мексиці, 2000

Мерилін Монро насолоджується сонцем, 1951

А Рональд Рейган насолоджується жіночою компанією, 1940 Елвіс Преслі позує на дошці для стрибків у басейн, 1955 Елізабет Тейлор перевіряє свою влучність на пляжі, 1948 Фізик-теоретик Альберт Ейнштейн в модних босоніжках Пабло Пікассо малює на пляжі, 1950 Читайте також: 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ