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15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку

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Рятувальники Малібу - фото 1
Рятувальники Малібу / gettyimages

У літню спеку нічого не хочеться робити. Але це, на жаль, не достатньо вагома причина для відгулу, тож ми вирішили допомогти вам освіжитись. Зібрали для вас круті історичні фотографії знаменитостей, які відпочивають біля океанів, морів, річок і басейнів.

На цих фото все, що потрібно цього літа: вода, прохолода і знаменитості. Пірнайте в добірку з головою!

Культове фото Керрі Фішер, 1983

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348729

Закулісні фото групи Nirvana, яка знімає обкладинку для альбому "Nevermind", 1991

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348730

Волт Дісней зі своїм онуком в дитячому басейні, 1955

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348731

Одрі Хепберн купається в басейні з актором Альбертом Фінні, 1966

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348732

Клінт Іствуд влаштував вечірку біля басейну для своїх близьких, 1960

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348734

Молодий Арнольд Шварценеггер на пляжі Лос-Анджелеса, 1977

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348739

Вілл Сміт відпочиває біля басейну, 1996

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348740

Джеймс Гандольфіні на знімальному майданчику серіалу "Клан Сопрано", 1999

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348744

Xzibit, Eminem і Dr. Dre в Мексиці, 2000

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348743

Мерилін Монро насолоджується сонцем, 1951

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348736

А Рональд Рейган насолоджується жіночою компанією, 1940

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348747

Елвіс Преслі позує на дошці для стрибків у басейн, 1955

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348741

Елізабет Тейлор перевіряє свою влучність на пляжі, 1948

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348746

Фізик-теоретик Альберт Ейнштейн в модних босоніжках

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348737

Пабло Пікассо малює на пляжі, 1950

15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку - фото 348738

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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