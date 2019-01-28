Марго Роббі спокусила публіку відвертим декольте

Актриса Марго Роббі зачарувала виходом в розкішній сукні від Chanel.

Австралійська актриса Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Марія – королева Шотландії", вразила образом грецької богині в розкішній білій сукні від люксового бренду Chanel.

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У неділю, 27 січня, в Лос-Анджелесі відбулася премія нагородження акторів за їх діяльність. На церемонії SAG Awards було чимало голлівудських знаменитостей. Серед них виблискувала і 28-річна Марго Роббі. Для виходу на червону доріжку австралійська актриса обрала білу сукню в грецькому стилі з золотим оздобленням. Довжина до п'ят, глибоке декольте і вишивка по довжині плаття додали неабиякої елегантності її образу.

Тим часом відома американська актриса Дженніфер Еністон стане матір'ю у 50 років. Відзначається, що такі чутки ходили про актрису багато років.

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