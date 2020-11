Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?

Перші покупці почали отримувати нові ноутбуки Apple, оснащені процесором власної розробки M1. Разом з цим великі видання почали публікувати перші огляди комп'ютерів з реальними тестами автономності та продуктивності. Розповідаємо, що сподобалося оглядачам найбільше.

Нагадаємо, що M1 виконаний по 5-нм техпроцесу і включає восьмиядерний центральний і восьмиядерний графічний процесори. Apple запевняє, що з новим чипом ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro 13 стали одночасно і помітно продуктивнішими, і автономнішими за своїх попередників на базі процесорів від Intel.

Журналісти The Verge пишуть, що були відверто здивовані роботою нових ноутбуків. За їхніми словами, у них не виникло жодних проблем із сумісністю використовуваних додатків, і все працює просто ідеально. Тести в бенчмарках показують, що Apple M1 дійсно потужніший за процесори від Intel і AMD. Більш того, в грі Shadow of the Tomb Raider новий MacBook Air, позбавлений активного охолодження, видавав приблизно 38 кадрів на секунду, що здається неможливим для комп'ютера з інтегрованою графікою.

У Adobe Premiere ця модель працює значно краще за лептопи з процесорами Intel з вбудованою графікою і навіть не поступається деяким моделям з дискретними відеокартами. При цьому важливо відзначити, що ані Shadow of the Tomb Raider, ані Adobe Premiere ще не оптимізовані під новий процесор Apple.

Що стосується MacBook Pro, то вкрай складно навантажити його таким чином, щоб змусити працювати активне охолодження. У більшості сценаріїв відмінностей у швидкості роботи з MacBook Air немає, але при тривалому виконанні важких завдань різниця все ж помітна на користь "Прошки".

У Engadget розповіли, що спробували запустити Chrome і Slack через Rosetta. Обидві програми відкриваються швидко і працюють не гірше, ніж на моделях з процесорами Intel. Більш того, в деяких випадках запуск емулюючих додатків відбувається навіть швидше, ніж на Windows-комп'ютерах. Fortnite запустився зі стандартними 60 fps при роздільній здатності 1400х900 пікселів з високими налаштуваннями графіки. Для порівняння, на MacBook Air з інтегрованою графікою Intel Iris Plus гра працювала приблизно при 40 fps.

Що стосується автономності, то співробітники The Verge отримали на MacBook Air стабільні 8-10 годин реального активного використання. Тут важливо враховувати, що в роботі використовувалися неоптимізовані додатки. Коли розробники оновлять їх під новий процесор, результати повинні бути помітно кращими. У випадку з MacBook Pro навіть при високому навантаженні отримати 10 годин автономної роботи не складно. Журналістам довелося сильно постаратися, вмикаючи у фоні відтворення 4K-відео на YouTube у Chrome, щоб розрядити ноутбук за 8 годин.

Співробітники Engadget пішли іншим шляхом, запустивши на MacBook Air безперервне відтворення HD-відео. У такому режимі ноутбук пропрацював 16 годин 20 хвилин, що приблизно на 5 годин більше у порівнянні з версією на процесорі Intel.

