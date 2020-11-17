На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?
-
- 1
Перші покупці почали отримувати нові ноутбуки Apple, оснащені процесором власної розробки M1. Разом з цим великі видання почали публікувати перші огляди комп'ютерів з реальними тестами автономності та продуктивності. Розповідаємо, що сподобалося оглядачам найбільше.
Нагадаємо, що M1 виконаний по 5-нм техпроцесу і включає восьмиядерний центральний і восьмиядерний графічний процесори. Apple запевняє, що з новим чипом ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro 13 стали одночасно і помітно продуктивнішими, і автономнішими за своїх попередників на базі процесорів від Intel.
Це цікаво: Ми промахнулися: в Apple поділилися секретами розробки фірмового процесора M1
Журналісти The Verge пишуть, що були відверто здивовані роботою нових ноутбуків. За їхніми словами, у них не виникло жодних проблем із сумісністю використовуваних додатків, і все працює просто ідеально. Тести в бенчмарках показують, що Apple M1 дійсно потужніший за процесори від Intel і AMD. Більш того, в грі Shadow of the Tomb Raider новий MacBook Air, позбавлений активного охолодження, видавав приблизно 38 кадрів на секунду, що здається неможливим для комп'ютера з інтегрованою графікою.
У Adobe Premiere ця модель працює значно краще за лептопи з процесорами Intel з вбудованою графікою і навіть не поступається деяким моделям з дискретними відеокартами. При цьому важливо відзначити, що ані Shadow of the Tomb Raider, ані Adobe Premiere ще не оптимізовані під новий процесор Apple.
Що стосується MacBook Pro, то вкрай складно навантажити його таким чином, щоб змусити працювати активне охолодження. У більшості сценаріїв відмінностей у швидкості роботи з MacBook Air немає, але при тривалому виконанні важких завдань різниця все ж помітна на користь "Прошки".
У Engadget розповіли, що спробували запустити Chrome і Slack через Rosetta. Обидві програми відкриваються швидко і працюють не гірше, ніж на моделях з процесорами Intel. Більш того, в деяких випадках запуск емулюючих додатків відбувається навіть швидше, ніж на Windows-комп'ютерах. Fortnite запустився зі стандартними 60 fps при роздільній здатності 1400х900 пікселів з високими налаштуваннями графіки. Для порівняння, на MacBook Air з інтегрованою графікою Intel Iris Plus гра працювала приблизно при 40 fps.
Що стосується автономності, то співробітники The Verge отримали на MacBook Air стабільні 8-10 годин реального активного використання. Тут важливо враховувати, що в роботі використовувалися неоптимізовані додатки. Коли розробники оновлять їх під новий процесор, результати повинні бути помітно кращими. У випадку з MacBook Pro навіть при високому навантаженні отримати 10 годин автономної роботи не складно. Журналістам довелося сильно постаратися, вмикаючи у фоні відтворення 4K-відео на YouTube у Chrome, щоб розрядити ноутбук за 8 годин.
Співробітники Engadget пішли іншим шляхом, запустивши на MacBook Air безперервне відтворення HD-відео. У такому режимі ноутбук пропрацював 16 годин 20 хвилин, що приблизно на 5 годин більше у порівнянні з версією на процесорі Intel.
Читайте також: iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео
-
21:52Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?
-
21:31Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу
-
21:1618 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Lamborghini показала на відео новий Huracan: динамічний ролик
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео
-
19:23Зустріч випускників Гоґвортсу: Том Фелтон влаштував онлайн-вечірку з зірками Гаррі Поттера
-
18:54Данський принц став першим чоловіком на обкладинці Vogue Czechoslovakia
-
18:33Пікап Ford F-150 можна оснастити ліжком за додаткову оплату
-
18:18Гороскоп на 18 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню
-
17:22У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Секс, Інста і ЗНО: слухайте саундтрек гурту вагоновожатые до нового серіалу
-
16:19Як заснути посеред ночі, якщо ви прокинулися: поради спеціалістів
-
15:53У Новій Зеландії вибрали птаха року: ним став пернатий, який прикидається кущем
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
15:25Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим вбранням з пікантними вирізами на сідницях
-
14:52Майбутнє поруч: OPPO показала смартфон, який розтягується (відео)
-
14:24Автомобільний номер, який видали ще у 1902 році, продали майже за 5 мільйонів гривень
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
13:25У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото
-
12:50У Чорнобилі показали птаха-водолаза, який зазвичай живе біля моря
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
-
19:13Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя