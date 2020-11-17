iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео

Слідом за iPhone 12 Pro до рук ентузіаста Зака ​​Нельсона, відомого своїми неординарними методами тестування смартфонів, потрапили відразу дві новинки Apple – iPhone 12 Pro Max і компактний iPhone 12 mini. Дізнайтеся, чи пройшли вони тест на міцність.

У своєму черговому ролику техноблогер, "озброєний" ножем, запальничкою й іншими інструментами, перевірив, чи має значення розмір гаджета при його перевірці на міцність.

Це цікаво: Найкрутіший аксесуар: представлено перші у світі MagSafe-навушники для iPhone

Першим випробуванням апаратів за традицією, став тест на стійкість до подряпин. Оскільки обидві моделі отримали керамічне покриття дисплея, їх результат виявився таким же, як при тестуванні базової версії iPhone 12. Блогер також порівняв новинки з iPhone 11, пошкодити екран якого виявилося легше.

Що стосується плоских граней смартфонів, то Нельсону вдалося зняти з них фарбу, при цьому злегка подряпавши алюміній на корпусі iPhone 12 mini, але не пошкодивши сталь на старшій моделі. Після стандартного 30-секундного нагрівання запальничкою на дисплеї гаджетів не залишилося слідів, на відміну від інших смартфонів з OLED-матрицею. Пояснюється це тим, що керамічне скло повільніше нагрівається.

Спроби блогера зігнути новинки не увінчалися успіхом. Підбиваючи підсумки ролика, автор YouTube-каналу JerryRigEverything зазначив, що Apple вдалося зробити дійсно міцні смартфони, і пообіцяв продемонструвати їх розбирання у своїх наступних роликах.

Читайте також: Експерти DxOMark протестували камери iPhone 12 Pro: смартфон – не лідер рейтингу