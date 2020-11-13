Ми промахнулися: в Apple поділилися секретами розробки фірмового процесора M1

Нещодавно Apple представила не тільки власний ARM-процесор M1, але й оновлену серію ноутбуків, а також неттоп Mac mini, побудовані на базі оригінального чипа. Після заходу топ-менеджери бренду поділилися з журналістами цікавими фактами про розробку новинок і подальші плани компанії.

Розповідаючи про продуктивність нового процесора, головний інженер Apple Крейг Федеріго жартома назвав його "промахом" Apple.

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За його словами, чип виявився значно кращим, ніж припускали його розробники. Своєю чергою, віце-президент з апаратного забезпечення компанії Джон Тернус зазначив скрупульозну роботу інженерів над оптимізацією Apple M1, завдяки чому автономність пристроїв на його базі виявилася вищою за розрахункову.

Федеріго також нагадав, що, попри велику різницю у вартості, в MacBook Pro, MacBook Air і Mac mini використовується один і той же чип. Саме тому навіть найдоступніший представник фірмової лінійки обходить по продуктивності торішні флагмани Pro-серії на Intel. І на показники не впливає той факт, що бюджетний Air має лише пасивну систему охолодження.

Крім того, у своєму інтерв'ю виданню The Independent топ-менеджери додали, що вся лінійка Mac перейде на чипи Apple Silicon протягом наступних двох років. Очікується, що процес буде плавним – в Apple вже є подібний досвід з PowerPC і Intel у 2006 році.

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