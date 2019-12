Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття

Авторитетний глянець Time опублікував рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s. Дізнайтеся, які ж гаджети стали найголовнішими в останньому десятилітті.

У рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s увійшли найважливіші продукти, що визначили останнє десятиліття. Так, головний гаджет десятиліття за версією журналу Time – це планшет iPad, який компанія Apple випустила у 2010 році. Повідомляється, що iPad призвів до "культурного зрушення" в розумінні персональних комп'ютерів і "задав тон" для наступних десяти років розвитку портативних пристроїв.

До теми: iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття

На другому місці в списку Time – Tesla Model S (2012 року), цей електрокар змінив "траєкторію розвитку автомобільної промисловості" і довів, що "електромобілі можуть бути крутими". Замикає трійку одноплатний мікрокомп'ютер Raspberry Pi (2012 року), який зробив величезний внесок у навчання школярів програмуванню та послужив основою для великої кількості цікавих DIY-проектів в різних областях.

Tesla Model S (2012)

Мікрокомп'ютер Raspberry Pi (2012)

У список Time також увійшли:

медіаадаптер Google Chromecast (2013 рік – четверте місце);

дрон DJI Phantom (2013 рік – п'яте місце);

розумна колонка Amazon Echo з голосовим помічником Alexa (2014 рік – шосте місце);

ігрова консоль Nintendo Switch (2017 рік – дев'яте місце);

адаптивний контролер Xbox Adaptive Controller (2018 рік – десяте місце).

Читайте також: Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку