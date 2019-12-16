Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая

Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття

  • 33
Гаджети десятиліття - фото 1
Гаджети десятиліття / gadgetregalo

Авторитетний глянець Time опублікував рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s. Дізнайтеся, які ж гаджети стали найголовнішими в останньому десятилітті.

У рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s увійшли найважливіші продукти, що визначили останнє десятиліття. Так, головний гаджет десятиліття за версією журналу Time – це планшет iPad, який компанія Apple випустила у 2010 році. Повідомляється, що iPad призвів до "культурного зрушення" в розумінні персональних комп'ютерів і "задав тон" для наступних десяти років розвитку портативних пристроїв.

До теми: iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття

Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття - фото 374391

На другому місці в списку Time – Tesla Model S (2012 року), цей електрокар змінив "траєкторію розвитку автомобільної промисловості" і довів, що "електромобілі можуть бути крутими". Замикає трійку одноплатний мікрокомп'ютер Raspberry Pi (2012 року), який зробив величезний внесок у навчання школярів програмуванню та послужив основою для великої кількості цікавих DIY-проектів в різних областях.

Tesla Model S (2012) - фото 374392
Tesla Model S (2012)
Мікрокомп'ютер Raspberry Pi (2012) - фото 374393
Мікрокомп'ютер Raspberry Pi (2012)

У список Time також увійшли:

  • медіаадаптер Google Chromecast (2013 рік – четверте місце);
  • дрон DJI Phantom (2013 рік – п'яте місце);
  • розумна колонка Amazon Echo з голосовим помічником Alexa (2014 рік – шосте місце);
  • ігрова консоль Nintendo Switch (2017 рік – дев'яте місце);
  • адаптивний контролер Xbox Adaptive Controller (2018 рік – десяте місце).

Читайте також: Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку

Джерело: time
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 802
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1410
Картинки з Днем ангела Андрія 2019: вітальні листівки і відкритки на іменини
  • 12 грудня, 19:15
  • 11074
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple