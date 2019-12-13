Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку

Зима набирає обертів, а це означає, що пора не лише задуматися про теплі шарфи та рукавиці, а й про корисні аксесуари для смартфона. Ділимось з вами найкращими пропозиціями, які дозволять отримати максимум задоволення від використання телефона в холодну пору року!

Взимку особливо важливо користуватися смартфоном з максимальною обережністю. Деякі гаджети, до прикладу, люто бояться морозів і вимикаються, деякі – можуть затекти після добрячого снігопаду. Єдине, що залишається нам, власникам, так це придбати аксесуари, які покращать користувацький досвід у холодну пору року. Саме про них ми й поговоримо!

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Броньований чохол

Якщо ви до сьогодні вперто відмовлялися купляти для свого смартфона хороший і надійний чохол – рекомендуємо переглянути свої міркування стосовно безпеки гаджета. Передовсім, в холодну пору року він стає жахливо холодним, а це означає, що при тривалому використанні його на вулиці у вас є всі шанси добряче обморозити пальці. І ми вже мовчимо про те, що у такій ситуації в трубки значно більше шансів вирватися у вільне падіння. І не потрібно тішити себе думками про те, що сніг м'який і він амортизує падіння. Ви ж пам'ятаєте, що під ногами у нас здебільшого болото та неприємна каша з реагентів, піску, солі та снігу, що не розтанув.

Чохол врятує смартфон під час падінь

Рекомендуємо на зиму вибирати чохол, який не матиме металевих вставок, аби не холодити вам руку. Також придивіться до міцніших броньованих варіацій. Вони, до слова, дозволять зберігати тепло, яке виділяє сам гаджет. А цей процес іноді може бути корисним, якщо ви вже стикалися з тим, що ваш смартфон просто вимикався на морозі.

Захисне скло

Фанатам тактильного відчуття присвячуємо. Так, ми розуміємо, що на рідному склі смартфона і олеофобний шар буде кращим, і холодитиме воно руки (хоча взимку це вже не так круто), але й розквасити екран свого улюбленого гаджета можна у будь-яку пору року. Не забувайте, що пристрої частенько б'ються на кухнях, у вбиральнях, а також у спальнях. Багато майстерності для цього не потрібно.

Захисне скло врятує ваші гроші та нерви

Власникам гаджетів з AMOLED або OLED-дисплеями ми наполегливо рекомендуємо клеїти захисне скло, адже замінити розбите рідне скло – заняття не з дешевих. Вам така оказія може обійтися у 40-60% вартості гаджета. Погодьтеся, що скло у цьому випадку виглядатиме виграшніше, враховуючи його вартість!

Рукавиці для смартфона

Якщо ж ви не випускаєте смартфон з рук цілими днями – рукавиці для використання гаджетів – найкращий подарунок собі на Миколая. По-перше, ваші кінцівки завжди будуть у теплі. А, по-друге, ви зможете повноцінно користуватися телефоном без потреби витягати руки з тепла. Вам же ж знайома ситуація, коли потрібно підняти трубку, і ви це робите за допомогою носа? От, тепер так робити не потрібно буде.

Класним є той факт, що дизайн рукавиць для смартфона настільки різноманітний, що ви зможете підібрати їх під практично будь-який стиль.

Рукавиці зігріватимуть ваші руки в люті морози

Павербенк з підігрівом

Звичайним павербенком уже нікого не здивуєш. Інша справа, якщо мова піде про нехитре пристосування, яке не лише заряджає ваші пристрої, а й може зігріти руки. І робить воно це не тому, що пекельно нагрівається, а тому, що для цього виділена окрема функція. Так, китайці з Xiaomi уже показали свою портативну батарею на 5000 мАг, фішка якої – підігрів корпусу до 52 градусів Цельсія. Для зручності використання пристрій оснащений маленьким дисплеєм, який дозволить переглянути рівень заряду.

Павербенк не лише зарядить гаджети

Підозрюємо, що такий подарунок сподобався б не лише вам, а й вашим рідним, тож не зволікайте ;)

Горня з безпровідною зарядкою

Справжнім гікам однозначно сподобається мати на роботі горнятко, яке не лише має функцію підігріву, а й за допомогою якого можна заряджати свої гаджети. Точніше, завдяки підставці під це горня, але то вже деталі. Конструкція вельми проста, але дуже цікава: перед нами горнятко, яке внизу має контактну платформу. Вона й під'єднується до спеціальної підставки, яка й дозволяє вашому чаю або каві не холонути під час нарад або важких робочих буднів. Бонусом до усього цього є той факт, що ця підставка може не лише зробити ваш чай теплим, а й зарядити пристрої, які підтримують безпровідну зарядку. 2 в 1!

Ваші напої завжди будуть теплими

Ми ж нагадуємо, що підтримувати святковий настрій можна разом із Радіо МАКСИМУМ, насолоджуючись справжніми хітами. Бережіть себе та свої гаджети ;)

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