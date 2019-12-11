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iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття

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iPhone 4 - фото 1
iPhone 4 / theverge

Видання The Verge склало список зі 100 гаджетів, які, на думку редакції, визначили 2010-і роки. Перше місце зайняв iPhone 4 – смартфон, який Apple випустила у 2010 році. Лідер списку – це єдина позиція, з приводу якої журналісти не сперечалися між собою.

За словами головного редактора Нілая Пателя, iPhone 4 став "найкрасивішим смартфоном з коли-небудь створених" і досі залишається "базовим шаблоном" для сучасних смартфонів.

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iPhone 4 був першим телефоном, зробленим у вигляді "бутерброда" зі скляних панелей і металевої рами. Це дизайнерська спадщина, яку до сих пір можна побачити у флагманських смартфонах. Крім цього, iPhone 4 першим отримав Retina-дисплей і селф-камеру. А задня п'ятимегапіксельна камера встановила стандарт якості, за яким ганялися ще роки.

iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття - фото 373565

Операційна система дала можливість запускати фонові додатки і вперше була названа "iOS". Перший розроблений Apple мікропроцесор А4 поклав початок десятирічного домінування компанії в цій сфері, – розповів головний редактор The Verge Нілай Патель.

ТОП-10 гаджетів десятиліття за версією The Verge

  1. iPhone 4 (2010)
  2. "Розумна" колонка Amazon Echo (2014 року)
  3. Macbook Air (2013)
  4. Samsung Galaxy S6 (2015)
  5. Tesla Model S (2012)
  6. AirPods (2016)
  7. Apple Watch Series 3 (2017)
  8. Microsoft Surface Pro 3 (2014 року)
  9. PlayStation 4 (2013)
  10. Google Pixel 2 (2017).

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Джерело: theverge
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