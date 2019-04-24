Привітання з Чистим четвергом 2019: вітання у віршах і прозі українською

Привітання Чистим четвергом 2019 українською мовою – у нашому матеріалі! Підготували для вас найкращі вітання у віршах, смс та прозі, а також картинки та відео, які подарують вашим близьким святковий настрій.

Привітання з Чистим четвергом 2019 сповнять ваших друзів та рідних святковим настроєм. У передвеликодній день, у який треба очистити думки від зла, а будинок – від бруду та непотребу, побажайте один одному душевного затишку та гармонії з собою.

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Нехай все довкола вас завжди буде чистим – і в прямому, і в переносному значеннях ;)

Привітання з Чистим четвергом 2019 у віршах

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

Картинка з чистим четвергом

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий Четвер себе пізнаєм,

щоб дерево життя цвіло.

***

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

***

Нехай від бруду, пилу, сміття

Весь очиститься ваш будинок.

Нехай підуть усі злі думки

З цим Чистим четвергом.

Щоб і небо було ясним,

І чиста була душа.

Щоб всі ми відчували,

Яка Пасха хороша!

Листівка з Чистим четвергом

СМС вітання у Чистий четвер українською

***

Все блищить від чистоти,

То Чистий Четвер завітав в нашу хату!

Вітаємо вас від всієї душі,

Хай буде радості, щастя багато!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас в день привітний!

***

Привітаю з Чистим четвергом!

Так чисто буде нехай кругом

Традицій ви не порушуйте –

Будинки і душі очищуйте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Гряде вже Свята Пасха.

Фото

Поздоровлення з Чистим четвергом у прозі

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Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Нехай з цілющою водою зникнуть всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, спокою і віри в найкраще!

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

***

Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов'ю і радістю!

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

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З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!

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Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

Відео привітання у Чистий четвер

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