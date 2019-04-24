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Привітання з Чистим четвергом 2019: вітання у віршах і прозі українською

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З Чистим четвергом! - фото 1
З Чистим четвергом!

Привітання Чистим четвергом 2019 українською мовою – у нашому матеріалі! Підготували для вас найкращі вітання у віршах, смс та прозі, а також картинки та відео, які подарують вашим близьким святковий настрій.

Привітання з Чистим четвергом 2019 сповнять ваших друзів та рідних святковим настроєм. У передвеликодній день, у який треба очистити думки від зла, а будинок від бруду та непотребу, побажайте один одному душевного затишку та гармонії з собою.

Тут більше: Традиції і прикмети на Чистий четвер

Нехай все довкола вас завжди буде чистим і в прямому, і в переносному значеннях ;)

Привітання з Чистим четвергом 2019 у віршах

***

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода на вас проллється
Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.

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Картинка з чистим четвергом

***

Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.

***

Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід
Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,
А на серці доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!

***

Нехай від бруду, пилу, сміття
Весь очиститься ваш будинок.
Нехай підуть усі злі думки
З цим Чистим четвергом.

Щоб і небо було ясним,
І чиста була душа.
Щоб всі ми відчували,
Яка Пасха хороша!

Картинки з Чистим четвергом - фото 238231
Листівка з Чистим четвергом

СМС вітання у Чистий четвер українською

***

Все блищить від чистоти,
То Чистий Четвер завітав в нашу хату!
Вітаємо вас від всієї душі,
Хай буде радості, щастя багато!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас в день привітний!

***

Привітаю з Чистим четвергом!
Так чисто буде нехай кругом
Традицій ви не порушуйте
Будинки і душі очищуйте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Гряде вже Свята Пасха.

Фото вітання у Чистий четвер - фото 238236
Фото

Поздоровлення з Чистим четвергом у прозі

***

Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Нехай з цілющою водою зникнуть всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, спокою і віри в найкраще!

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

***

Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов'ю і радістю!

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

***

З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!

***

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

Відео привітання у Чистий четвер

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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