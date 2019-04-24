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Привітання з Чистим четвергом 2019: вітання у віршах і прозі українською
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Привітання Чистим четвергом 2019 українською мовою – у нашому матеріалі! Підготували для вас найкращі вітання у віршах, смс та прозі, а також картинки та відео, які подарують вашим близьким святковий настрій.
Привітання з Чистим четвергом 2019 сповнять ваших друзів та рідних святковим настроєм. У передвеликодній день, у який треба очистити думки від зла, а будинок – від бруду та непотребу, побажайте один одному душевного затишку та гармонії з собою.
Тут більше: Традиції і прикмети на Чистий четвер
Нехай все довкола вас завжди буде чистим – і в прямому, і в переносному значеннях ;)
Привітання з Чистим четвергом 2019 у віршах
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий Четвер себе пізнаєм,
щоб дерево життя цвіло.
***
Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід –
Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!
***
Нехай від бруду, пилу, сміття
Весь очиститься ваш будинок.
Нехай підуть усі злі думки
З цим Чистим четвергом.
Щоб і небо було ясним,
І чиста була душа.
Щоб всі ми відчували,
Яка Пасха хороша!
СМС вітання у Чистий четвер українською
***
Все блищить від чистоти,
То Чистий Четвер завітав в нашу хату!
Вітаємо вас від всієї душі,
Хай буде радості, щастя багато!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
У день, що Чистим величають,
Вас сердечно вітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас в день привітний!
***
Привітаю з Чистим четвергом!
Так чисто буде нехай кругом
Традицій ви не порушуйте –
Будинки і душі очищуйте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Гряде вже Свята Пасха.
Поздоровлення з Чистим четвергом у прозі
***
Сьогодні Чистий четвер, вітаю зі святом! Нехай з цілющою водою зникнуть всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, спокою і віри в найкраще!
***
У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.
***
Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов'ю і радістю!
***
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!
***
З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!
***
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!
Відео привітання у Чистий четвер
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