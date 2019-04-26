Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день

Страсна п'ятниця у 2019 році припадає на 26 квітня, і це свято є важливим для християн. У цей день всі моляться та дотримуються релігійних заборон. Що не можна робити і їсти в Страсну п'ятницю – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Страсна п'ятниця є скорботним святом для християн, адже в цей день було розіп'ято Христа, який таким чином врятував все людство. Тому в Страсну п'ятницю існує чимало заборон, про які має знати кожен. Варто відзначити, що цей день присвячують молитві та покаянню.

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У церкві у Страсну п'ятницю не проводять літургій, а вечірні служби починаються по обіді, коли виносять плащаницю. Християни обов'язково відвідують храми та цілують образ Спасителя.

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

У цей день не можна працювати. Також краще відмовитись від прання, шиття, прибирання, справ по дому та саду. Вважається, що не можна навіть готувати страви та купатися. Пояснюють такі заборони тим, що весь час варто присвятити саме Біблії та молитві.

Не можна їсти , адже цей день повинен пройти за строгим постом, найсуворішим за всі 40 днів до Великодня. Можна утриматись від їжі до вечірньої служби, а потім дозволяється вживати воду та хліб.

, адже цей день повинен пройти за строгим постом, найсуворішим за всі 40 днів до Великодня. Можна утриматись від їжі до вечірньої служби, а потім дозволяється вживати воду та хліб. Не можна веселитися, сміятись та бути надто активним. За народними повір'ями, той, хто сьогодні сміятиметься, увесь рік плакатиме.

Краще уникати надто активних прогулянок та екстремальних занять.

Не можна нічого різати та доторкатись до гострих предметів, навіть хліб краще ламати.

Не можна засинати під час святих читань, а також взагалі довго спати у цей день.

Не можна нічого пекти, окрім пасок. Вважається, що пасочки, приготовані у цей день, будуть особливими та довго стоятимуть.

Не можна пити спиртне, а також варто забути про шкідливі звички.

Жінка варто відмовитись від походів до салонів краси, а також від процедур, манікюру та стрижок.

Не можна сваритись та думати про погане, адже можна притягнути негатив.

Не можна вживати лайливі слова, а також ображати чи ображатися на людей.

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