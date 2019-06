Засмагла Дорофєєва похвалилася новими обкладинками глянцю

Співачка Надя Дорофєєва позувала для обкладинок журналів у ніжному вбранні. Шанувальники у захваті від образу і засмаги Наді!

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим фото.

Нещодавно знаменитість похвалилася розкішними обкладинками глянцю Pink, привітавши жіночий журнал з 15-річчям. Так, артистка позувала в коротенькому блакитному лонгсліві з червоною трояндою і блискучим нюдовим макіяжем.

"Sweet 15, @pink_magazine_ua. Pink is about beauty, fashion, style and love. Дякую, що на ваших сторінках завжди цікаво, модно і красиво. (Солодкі 15, Пінк – це про красу, моду, стиль і любов)," – трепетно підписала Дорофєєва.

Фоловери не пройшли повз: "Така засмагла, коли встигла?", "Шалено красива", "Ти на обкладинках журналу завжди шикарна", "Красиво і модно тільки тоді, коли ти на обкладинці ", "Надзвичайно", "Офігенна".

