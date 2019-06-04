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Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в червоному бікіні

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Знаменитість похвалилася відвертим кадром - фото 1
Знаменитість похвалилася відвертим кадром / Pinterest

Співачка Надя Дорофєєва засмагала на катері. Шикарний літній кадр з'явився у Instagram зірки.

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим фото.

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Нещодавно знаменитість похвалилася відвертим кадром в червоному бікіні, загоряючи на моторному катері. Так, артистка засвітила ідеальну струнку фігуру, а ще взяла участь у фотосесії, яку поки тримає в секреті.

"Київ. Літо. Зйомка", – лаконічно підписала Дорофєєва. Фоловери залишилися в захваті: "Шикарна! Сексуальна", "Надя, вогонь", "Навіть не вистачає слів, щоб описати твою неймовірно красиву фігуру. Одним словом ти ЧУДОВО ВИГЛЯДАЄШ", "Я бачу небезпеку і це прекрасно", "Літо тільки почалося, а ти вже як шоколадка", "А фігурка просто вау. Кожна дівчинка хоче собі таку фігуру, як у тебе".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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