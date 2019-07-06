Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом

Найкращі вітання з Івана Купала 2019 українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також картинки і фото, які потішать ваших рідних і друзів. Шукайте привітання зі святом до душі!

Івана Купала у 2019 році випадає на неділю, 7 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання для найдорожчих!

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***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров'я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

З днем Купала вітаємо,

Тільки найкращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

І купайтеся невпинно –

У морі, річці, навіть у ванній!

Щоб змити хвороби, біди,

І відчувати перемоги!

***

У ніч напередодні Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і запашних квітів –

Ось і віночок купальський готовий!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

***

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся –

У чистих водах покупатись!

***

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день –

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки сплетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде –

Усім нам точно пощастить!

***

На Купала – свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

***

Ти сплети собі вінок

З квітів прекрасних,

Легкий літній вітерець

Від турбот марних

Нехай тебе вбереже,

І подарує щастя.

День Купали принесе

Мир любові і ласки!

***

Короткий вірш

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

***

Оригінальний вірш

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Сіра зозуля недобре кувала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Біля калини на тебе чекала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Місяць з’явився, більше не ждала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Папороть-квітку одна я шукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

В темному лісі довго блукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Мавок зустріла, з ними співала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Росяні квіти в віночок вплітала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Віночок наділа і Мавкою стала…

***

Нехай чарівне свято Івана Купала принесе трохи доброї магії у твоє життя. Бажаю тобі знайти ту саму квітку папороті, яка принесе справжнє щастя та кохання. Радій та насолоджуйся кожною миттю!

***

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі і хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

***

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з'являється не тільки в свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

***

Нехай купальське вогнище очистить вас від усіх хвороб та негараздів, а легендарний цвіт папороті подарує віру в надзвичайне та дивовижне. З днем Купала!

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Нехай сьогоднішнє свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купало наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

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Нехай в це прекрасне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання, а дорога вашого життя буде встелена пелюстками польових квітів та запашних цілющих трав. Хай поруч будуть по-справжньому щирі люди, які принесуть у ваше життя тільки світло, добро, радість і посмішки. Вітаю вас з днем Івана Купала!

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Прикольні побажання для дівчат

Дорога моя подруго, вітаю тебе з магічним святом Івана Купала. Бажаю тобі сьогодні вдосталь натанцюватись біля багаття та знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! А оскільки ти ще не знайшла свого чоловіка – бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти його. Веселись сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Ще раз зі святом!

Картинка з Івана Купала

Листівка зі святом Купала

Гарна відкритка для вітання з Купалом

Фото на Івана Купала

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