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Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом

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Гарні поздоровлення і картинки на Купала - фото 1
Гарні поздоровлення і картинки на Купала

Найкращі вітання з Івана Купала 2019 українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також картинки і фото, які потішать ваших рідних і друзів. Шукайте привітання зі святом до душі!

Івана Купала у 2019 році випадає на неділю, 7 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання для найдорожчих!

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Обирайте пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ ;

Вірші на Івана Купала

***

У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров'я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!

***

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я на роки!

***

З днем Купала вітаємо,
Тільки найкращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
І купайтеся невпинно –
У морі, річці, навіть у ванній!
Щоб змити хвороби, біди,
І відчувати перемоги!

***

У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і запашних квітів –
Ось і віночок купальський готовий!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!

***

В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся –
У чистих водах покупатись!

***

В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день –
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки сплетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде –
Усім нам точно пощастить!

***

На Купала – свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!

***

Ти сплети собі вінок
З квітів прекрасних,
Легкий літній вітерець
Від турбот марних
Нехай тебе вбереже,
І подарує щастя.
День Купали принесе
Мир любові і ласки!

***

Короткий вірш

Нехай Іван Купало
Вам дарує мир і світло,
І радощів немало,
І життєвих перемог!

***

Оригінальний вірш

В ніч на Івана, в ніч на Купала
Сіра зозуля недобре кувала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Біля калини на тебе чекала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Місяць з’явився, більше не ждала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Папороть-квітку одна я шукала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
В темному лісі довго блукала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Мавок зустріла, з ними співала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Росяні квіти в віночок вплітала…
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Віночок наділа і Мавкою стала…

СМС вітання зі святом Купала у прозі

***

Нехай чарівне свято Івана Купала принесе трохи доброї магії у твоє життя. Бажаю тобі знайти ту саму квітку папороті, яка принесе справжнє щастя та кохання. Радій та насолоджуйся кожною миттю!

***

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі і хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

***

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з'являється не тільки в свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

***

Нехай купальське вогнище очистить вас від усіх хвороб та негараздів, а легендарний цвіт папороті подарує віру в надзвичайне та дивовижне. З днем Купала!

***

Нехай сьогоднішнє свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купало наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

***

Нехай в це прекрасне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання, а дорога вашого життя буде встелена пелюстками польових квітів та запашних цілющих трав. Хай поруч будуть по-справжньому щирі люди, які принесуть у ваше життя тільки світло, добро, радість і посмішки. Вітаю вас з днем Івана Купала!

***

Прикольні побажання для дівчат

Дорога моя подруго, вітаю тебе з магічним святом Івана Купала. Бажаю тобі сьогодні вдосталь натанцюватись біля багаття та знайти чарівну папороть. Нехай кинутий в річку вінок принесе тобі радісну звістку! А оскільки ти ще не знайшла свого чоловіка – бажаю тобі опівночі тричі оббігти навколо житнього поля оголеною і після цього обряду знайти його. Веселись сьогодні так, щоб було що згадати в майбутньому. Ще раз зі святом!

Привітання у відео

Листівки, фото і картинки з Іваном Купалом

Картинка з Івана Купала - фото 260470
Картинка з Івана Купала
Листівка зі святом Купала - фото 260472
Листівка зі святом Купала
Гарна відкритка для вітання з Купалом - фото 260474
Гарна відкритка для вітання з Купалом
Фото на Івана Купала - фото 260473
Фото на Івана Купала

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